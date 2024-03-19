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На рынке появился новый инструмент для анализа акций — «Индекс БКС»

«БКС Мир инвестиций» начал расчет «Индекса БКС» на основе анализа рыночных данных и алгоритмических методов финансового моделирования. Он позволяет оценить потенциал ценной бумаги для принятия взвешенного инвестиционного решения о ее покупке или продаже. Об этом CNews сообщили представители «БКС Мир инвестиций».

Индекс стал доступен пользователям мобильного приложения «БКС Мир инвестиций» и отображается в карточке ценной бумаги. В дальнейшем он появится и в веб-кабинете БКС.

Расчет «Индекса БКС» основан на уникальной методике — анализе российских акций по четырем группам показателей: бизнес-показатели компании, оцениваются: рентабельность, долговая нагрузка, прогнозы роста; потенциал цены, критерий показывает, насколько компания недооценена или переоценена; история торгов, теханализ и динамика цены помогут понять, стоит ли ждать роста или падения котировок в будущем; аналитический взгляд команд ведущих российских банков и брокеров, прогноз экспертов по ценной бумаге.

После агрегации и обработки данных каждая акция получает индекс от одного до 10.

Слабые ценные бумаги имеют индекс 1–2, средние от трех до семи, сильные — от восьми до 10. Акции с высоким индексом при росте рынка могут расти быстрее других и поэтому потенциально интересны для покупки. А при падении рынка, как правило, падают медленнее других, что может сохранить деньги инвесторов. Средние — в основном растут и падают вместе с рынком, а акции с низким индексом станут оптимальным вариантом для шорта.

«Индекс БКС» — математически рассчитанный показатель, в основе которого лежат статистические данные по нескольким параметрам, поэтому он является объективной многофакторной оценкой при анализе ценных бумаг.

Для инвестора это дополнительная метрика, которая позволит не тратить время на длительное изучение финансовых показателей эмитента, чтобы выбрать оптимальный инвестиционный инструмент. Кроме того, «Индекс БКС» может стать удобным фильтром для тех, кто только формирует инвестиционный портфель или планирует провести ребалансировку в соответствии с рыночными условиями и личными целями.

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