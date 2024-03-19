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Навстречу звездам: тамбовчане стали чаще интересоваться космосом

Сайты космической тематики все больше привлекают жителей Тамбовской области. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина они стали почти в восемь раз чаще интересоваться подготовкой современных космонавтов, а также наблюдать за Солнечной системой в режиме онлайн. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе исследования обезличенных данных абонентов.

Наибольший рост трафика зафиксирован на сайт музея-заповедника Юрия Гагарина – всего за 2,5 месяца года он превысил значения за весь 2023 г. на 80%. Помимо этого, тамбовчане интересовались подготовкой космонавтов – трафик на такие ресурсы подскочил на 89% с января, а на портал «Роскосмоса» стали заходить на 36% чаще. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Наш регион вносит свой вклад в развитие космоса. Например, в Тамбовском высшем авиационном военном училище летчиков проходили обучение космонавты Сергей Прокопьев и Сергей Волков. Чтобы звезды были доступны не только тем, кто профессионально изучает Вселенную, мы работаем над улучшением сети – только в прошлом году объекты, обеспечивающие связь четвертого поколения, появились более чем в 115 поселениях региона. Это позволяет с легкостью наблюдать за МКС или запуском ракет в режиме онлайн из любой точки Тамбовской области», – отметил директор «МегаФона» в регионе Александр Мудрецов.

По наблюдениям аналитиков, наибольшая активность жителей региона на русскоязычные сайты космической тематики фиксируется в августе и сентябре. Повышенное внимание связано с необычными астрономическими явлениями – суперлунием, солнечным затмением и звездопадами.

Интерес к теме космоса увеличился в целом по стране. Так, трафик на сайт музея-заповедника Гагарина вырос более чем в 11 раз за год, а на сайт новостей космоса astronews.ru – в 2,3 раза. Интерес к порталу Центра подготовки космонавтов за 2023 г. увеличился на 47% по сравнению с 2022 г. Также популярностью у россиян пользуются московский и петербургский планетарии.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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