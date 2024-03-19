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В Подмосковье заработал новый цифровой медсервис

На единой цифровой платформе здравоохранения Московской области запущен новый сервис «Здоровье Онлайн». Всего жителям региона доступно 23 электронных медицинских сервиса, которые посетили уже 73 млн раз. Об этом CNews сообщили представители Мингосуправления Подмосковья.

«Важно, чтобы медицинская помощь была доступная и качественная. В Московской области решить эту задачу помогают электронные сервисы. Благодаря им все данные о здоровье жителей региона аккумулируются в едином цифровом пространстве и доступны онлайн как врачам, так и пациентам», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Единая цифровая платформа здравоохранения – это совместный проект Министерства госуправления, информационных технологий и связи с Министерством здравоохранения Московской области. Она объединяет все региональные медицинские онлайн-сервисы.

Теперь на платформе появился новый сервис «Здоровье Онлайн», который позволяет своевременно диагностировать различные заболевания на ранних стадиях и поддерживать здоровый образ жизни. В нем можно вести дневник здоровья, получать анализ внесенных показателей, рекомендации по питанию и активности, важные уведомления и другую полезную информацию. Кроме того, к личному кабинету можно подключить родных и близких для совместного мониторинга самочувствия.

Чтобы начать пользоваться цифровым сервисом «Здоровье Онлайн», необходимо перейти по ссылке и авторизоваться с помощью ЕСИА.

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