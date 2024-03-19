«Яндекс Путешествия»: Калининград стал самым популярным направлением для авиаперелетов в майские праздники-2024

Аналитики «Яндекс Путешествий» выяснили, куда собираются поехать пользователи в период майских каникул — с 29 апреля по 13 мая 2024 г. Самым популярными российскими направлениями по бронированиям авиабилетов стали Калининград и Сочи, а среди заграничных лидируют Стамбул, Баку и Тбилиси. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По данным сервиса, количество авиаперелетов россиян внутри страны увеличилось на 22%, а среди стран больше всего количество авиапутешествий выросло в Грузию (на 1200% / в 13 раз), Белоруссию (на 900% /в 10 раз), Казахстан (на 600% / в семь раз), Китай (на 600% / в семь раз), Сербия (на 200% / в три раза), Мальдивы (на 100% / в два раза).

В топ-10 внутрироссийских направлений по майским авиабронированиям вошли: Калининград — средняя стоимость билета в обе стороны (из Москвы) составляет 11 тыс. руб.; Сочи — 19 тыс. руб.; Санкт-Петербург — 14 тыс. руб.; Минеральные Воды — 20 тыс. руб.; Махачкала — 19,5 тыс. руб.; Москва — 13 тыс. руб.; Казань — 13 тыс. руб.; Владикавказ — 21,5 тыс. руб.; Екатеринбург — 12 тыс. руб.; Горно-Алтайск — 30 тыс. руб.

Также специалисты сервиса определили топ-10 зарубежных городов, лидирующих по количеству бронирований авиабилетов на майские праздники: Стамбул, Турция — средняя цена билета в обе стороны (из Москвы) равна 42 тыс. руб.; Баку, Азербайджан — 33 тыс.руб.;

Тбилиси, Грузия — 36 тыс. руб.; Ереван, Армения — 24 тыс. руб.; Минск, Беларусь — 12 тыс. руб.; Ташкент, Узбекистан — 26,5 тыс. руб.; Анталья, Турция — 42 тыс. руб.; Белград, Сербия — 138 тыс. руб.; Дубай, ОАЭ — 53 тыс. руб.; Пекин, Китай — 41 тыс. руб.

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