Yandex Cloud растет в два раза быстрее облачного рынка

Публичная облачная платформа Yandex Cloud опубликовала результаты за 2023 г. Выручка Yandex Cloud выросла в 1,7 раза и достигла 13,3 млрд руб. Темпы роста публичной облачной платформы вдвое опережают рост рынка облачных услуг в России. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

На клиентов из крупного и среднего бизнеса приходится 85% выручки Yandex Cloud. Лидеры по объему использования облачных технологий — ритейл, ИТ-компании, банки и финтех. При этом из остальных отраслей наибольшую динамику использования облачных сервисов показывают промышленность и медиа.

В 2023 г. клиенты Yandex Cloud увеличили потребление платформенных сервисов в два раза. Выручка сервисов платформы данных, безопасности и машинного обучения увеличилась в 1,7 раза, 2,5 раза и 1,6 раз соответственно. Одним из перспективных направлений Yandex Cloud видит развитие генеративных нейросетей (LLM). В 2023 г. более 2,4 тыс. компаний начали пилотировать сервис YandexGPT API для бизнес-задач. Они тестируют генеративную нейросеть для создания чат-ботов и виртуальных ассистентов, ответов на вопросы пользователей, обобщения и интерпретации данных из рабочих чатов, отзывов, онлайн-встреч, анализа и классификации запросов пользователей, генерации описания товаров на маркетплейсах и многих других задач.

Yandex Cloud развивает группу сервисов платформы данных как end-to-end решение для комплексных задач по работе с данными. Только за II полугодие 2023 года возможности этой группы сервисов значительно расширились: Command Center в Managed Service for Greenplum® позволил разработчикам и администраторам анализировать производительность СУБД Greenplum; cервис Yandex Managed Service for Apache Airflow™ объединил все этапы работы с данными на платформе Yandex Cloud в единый процесс, а Yandex WebSQL помог централизованно работать со всеми базами данных.

Сервисы машинного обучения также активно развиваются на облачной платформе. В 2023 г. Yandex Cloud запустила Yandex SpeechSense – сервис речевой аналитики для повышения качества колл-центров и снижения затрат на аналитику коммуникаций, а также открыла доступ к YandexGPT API для бизнеса — сначала в режиме тестирования по заявкам, а потом и для всех пользователей.

Особое внимание Yandex Cloud уделяет безопасности. В 2023 г. Yandex Cloud инвестировала в направление безопасности 820 млн руб. Облачную платформу дополнили три новых сервиса: Yandex Lockbox для хранения секретов, сканер уязвимостей Vulnerability Scanner и Smart Web Security для безопасной работы в облаке и защиты веб-приложений от DDoS-атак. Кроме того, Yandex Cloud подтвердила соответствие стандарту безопасности PCI DSS v4, а также усиленному (1) уровню защиты информации и пятому уровню соответствия ГОСТ 57580.

Общие показатели Yandex Cloud за 2023 г.

Выручка Yandex Cloud в 2023 г. увеличилась в 1,7 раза и достигла 13,3 млрд руб.

Число пользователей выросло в 1,2 раза — до 29,3 тыс.

Активно растет спрос на платформенные сервисы (PaaS): в 2023 г. клиенты Yandex Cloud увеличили потребление сервисов этой группы почти в два раза.

Пользователи Yandex Cloud

В 2023 г. 46% выручки облачной платформы пришлось на крупный бизнес, 39% — на средний, 15% — на малый бизнес и индивидуальных пользователей.

Лидеры по объему использования облачных технологий — ритейл, ИТ, банки. На эти отрасли в 2023 г. пришлось 77% потребления сервисов Yandex Cloud.

Активнее всех из остальных отраслей в облака переходят промышленные и страховые компании, а также медиа. Промышленность нарастила потребление сервисов Yandex Cloud в 1,6 раза, страхование — в два раза, медиа — в 1,7 раза.

«ОТП Банк» перенес в Yandex Cloud сервисы трех трайбов: POS-кредитования, Credit Cards и IT4IT. Это помогло банку ускорить разработку цифровых продуктов и сократить процесс выдачи кредитов до 15 минут. «Вкусно — и точка» развернула платформе Yandex Cloud корпоративные системы, сайты и мобильное приложение и в три раза снизила расходы на инфраструктуру для мобильного приложения, ускорила разработку сервисов для клиентского обслуживания и улучшила персонализацию предложений для пользователей. «Норникель» на 18% ускорил разработку продуктов для горно-геологического моделирования и планирования с помощью сервисов Yandex Cloud.

Платформа данных

Потребление сервисов платформы данных выросло почти вдвое, а количество клиентов, использующих эти сервисы — в 1,2 раза.

Ритейл, ИТ, банки и промышленность на базе платформы данных реализуют комплексные сценарии по передаче, обработке и хранению данных, созданию хранилищ данных и дашбордов, обучения ML‑моделей и анализа данных.

Yandex Cloud развивает группу сервисов платформы данных как end-to-end решение для комплексных задач по работе с данными. Только за II полугодие 2023 года возможности этой группы сервисов значительно расширились: Command Center в Managed Service for Greenplum® позволил разработчикам и администраторам анализировать производительность СУБД Greenplum; cервис Yandex Managed Service for Apache Airflow™ объединил все этапы работы с данными на платформе Yandex Cloud в единый процесс, а Yandex WebSQL помог централизованно работать со всеми базами данных.

Машинное обучение и генеративные нейросети

Потребление сервисов машинного обучения в облаке выросло в 1,6 раза.

В 2023 г. Yandex Cloud запустила Yandex SpeechSense – сервис речевой аналитики для повышения качества колл-центров и снижения затрат на аналитику коммуникаций, а также открыла доступ к YandexGPT API для бизнеса — сначала в режиме тестирования по заявкам, а потом и для всех пользователей.

По итогам 2023 г. YandexGPT API начали пилотировать для задач бизнеса более 2,4 тыс. компаний. Они тестируют генеративную нейросеть в ряде сценариев: создание чат-ботов и виртуальных ассистентов, ответы на вопросы пользователей, обобщение и интерпретация данных из рабочих чатов, отзывов, онлайн-встреч, анализ и классификация запросов пользователей, генерация описания товаров на маркетплейсах и многих других.

Онлайн-сервис для бизнеса «Битрикс24» встроил YandexGPT API в свой ИИ-ассистент CoPilot. Технология помогала пользователям в десятках сценариев: расшифровке записи разговора с покупателем, заполнении деталей заказа, написании постов, постановке задач и редактировании текстов. Сервис Dasha.AI тестирует YandexGPT API для автоматизации голосовых сценариев в колл-центрах. Нейросеть помогает размечать телефонные запросы клиентов и формировать для роботов наиболее релевантные ответы на вопросы. Торговая сеть Ralf Ringer использует решение Smart-Reply.AI со встроенным YandexGPT API. С его помощью компания автоматически отвечает на вопросы клиентов на маркетплейсах и комментирует отзывы о товарах.

Безопасность Yandex Cloud

В 2023 г. Yandex Cloud инвестировала в направление безопасности 820 млн руб.

Сервисы безопасности стали лидером по темпам роста потребления — этот показатель вырос в 2,5 раза.

Облачную платформу дополнили три новых сервиса: Yandex Lockbox для хранения секретов, сканер уязвимостей Vulnerability Scanner и Smart Web Security для безопасной работы в облаке и защиты веб-приложений от DDoS-атак.

Yandex Cloud подтвердила соответствие стандарту безопасности PCI DSS v4, а также усиленному (1) уровню защиты информации и пятому уровню соответствия ГОСТ 57580.

Поддержка ИТ-сообщества

Число партнеров-интеграторов Yandex Cloud выросло в 1,3 раза — до 534.

Более 300 стартапов — в 1,5 раза больше, чем годом ранее — получили гранты программы поддержки стартапов Yandex Cloud Boost на сумму 103 млн руб.

В декабре 2023 г. облачная платформа запустила Yandex Cloud Boost AI — программу грантов на использование Yandex GPT API. За две последние недели 2023 г. 121 компания обратилась за грантом для использования YandexGPT API в ряде сценариев, среди которых генерация описания товаров на маркетплейсах, скоринг резюме кандидатов, суммаризация онлайн-встреч, работа с юридическими документами, техническая поддержка.

Более 21,2 тыс. студентов обучились облачным компетенциям в рамках собственных образовательных программ Yandех Cloud. За все время существования программ курсы окончили более 36,2 тыс. человек.

Yandex Cloud продолжает поддерживать облачной экспертизой более 70 российских вузов, среди которых МГУ, ВШЭ, ИТМО, СПбГУ, СПбПУ, УрФУ и многие другие. За 2023 г. более 9000 тыс. студентов вузов обучились на технологиях платформы.

Инвестиции в значимое

Вместе с научными организациями облачная платформа реализовала несколько социально значимых проектов: создание нейросетей для мониторинга снежных барсов в национального парка «Сайлюгемский» в Республике Алтай и предсказания климатического феномена Эль-Ниньо, разработку системы мониторинга потоков парниковых газов.

Сеченовский университет на базе облачных технологий платформы создал первую в России платформу медицинских данных. Решение поможет учёным, врачам и студентам медицинских специальностей изучать новые методики лечения и разрабатывать лекарства, а ИТ-командам — создавать сервисы искусственного интеллекта в области здравоохранения.