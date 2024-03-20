Абитуриенты смогут пройти первичный онлайн-отбор в ГИТИС на платформе «МТС Линк»

Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляет о запуске виртуального формата консультаций для абитуриентов. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими абитуриентами пройдут при поддержке МТС на цифровой платформе «МТС Линк». Лучшие участники первичного отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС.

«”МТС Линк” тесно взаимодействует с вузами, мы помогаем задавать новые тренды с точки зрения организации образовательного процесса. Организация вступительных консультаций в театральный вуз — это новый вызов для нас как разработчика. Преподавателю по ту сторону монитора важно не только видеть и слышать абитуриента, но и улавливать детали его художественного образа, мимики, положения в пространстве, включая работу со светом и цветом, и возможности нашей платформы позволяют обеспечить такое качество взаимодействия. Мы рады, что технологическое сотрудничество «МТС Линк», образовательного проекта МТС «Поколение М», и ГИТИСа по организации консультаций и первичного онлайн-отбора на платформе «МТС Линк» помогает школьникам со всей страны, которые грезят о театральных подмостках, воплотить мечту в жизнь», — отмечает директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.

«Мы очень дорожим поддержкой МТС в наших региональных прослушиваниях. Для ГИТИСа очень важно отобрать самых талантливых ребят со всей страны, но далеко не все абитуриенты могут себе позволить приехать на очные туры в Москву, и здесь помощь МТС становится неоценимой, потому что компания помогает нам приехать в самые разные концы России, чтобы ребятам было удобнее в своих родных городах показаться мастерам ГИТИСа. Далеко не все становятся нашими студентами, но среди наших студентов уже есть те, кто поступили в ГИТИС, пройдя первый тур региональных прослушиваний ГИТИСа и МТС», — говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Два года назад ГИТИС первым в России стал давать высшее образование художникам по гриму и в этом году у вуза на эту специальность впервые появились бюджетные места. «Совершенно очевидно, что эта профессия, требующая знаний по самым разным направлениям. Художник по гриму должен быть художником и немного врачом, поскольку не должен нанести вред лицу артиста. Включение этого нового направления в наши региональные прослушивания объясняется тем, что мы хотим, чтобы информация о новой профессии стала известной как можно большему числу тех, кто не знал о такой счастливой возможности», — уточняет ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Рекомендации для поступающих абитуриентов

В этом году предварительный отбор абитуриентов на базе «МТС Линк» будет проходить на два направления: актерский факультет и на факультет сценографии (кафедра искусства грима).

Желающим принять участие в отборочном туре на актерский факультет предстоит подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы. Дополнительно на первой встрече педагогов с абитуриентами проверяется музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору, или исполнить какой-либо танец.

Выбранные произведения должны быть небольшими по объёму. Оценивается прежде всего глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей.

Поступающим на факультет сценографии по направлению «художник по гриму» нужно выполнить предварительное задание: разработать сценический грим Снежной королевы из сказки Ханса Кристиана Андерсена. Нарисовать эскиз грима персонажа можно в любой технике.