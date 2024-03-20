«Авито» запустил набор на стажировку для разработчиков

«Авито» запустил программу набора разработчиков на стажировку по направлениям Andriod, iOS, Frontend, Backend и QA. Заявки принимаются до 29 марта 2024 г., но количество участников на каждое направление ограничено и регистрация может быть закрыта досрочно. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

К участию в отборе допускаются студенты третьего курса и выше, дипломированные специалисты по техническим, математическим и ИT-специальностям или выпускники курсов переподготовки в ИT. Будущим стажером также необходимо владеть стеком в соответствие с ролью.

По результатам отбора кандидатам предложат пройти онлайн-тестирование и видеоинтервью. Затем участникам необходимо будет решить тестовое задание на гитхабе, по итогам которого назначат два интервью — с разработчиком и с руководителем и HR.

Кандидаты, которые успешно пройдут все этапы — получат оффер на оплачиваемую стажировку в разработке «Авито». Стажеры смогут решать реальные задачи бизнеса в команде сотрудников компании. У каждого стажера будет собственный наставник, который сопровождает весь процесс обучения, делится обратной связью и помогает в трудных ситуациях. Помимо этого, в «Авито» есть поддерживающее комьюнити стажеров — благодаря этому адаптация проходит максимально легко.

«От будущих стажеров мы ждем вовлеченность и желание решать реальные задачи разного уровня, ориентированность на результат и самостоятельность. Преимуществом будет подтвержденный опыт участия в хакатонах, олимпиадах по программированию и реализации pet-проектов. Стажеры окажутся в атмосфере, которую мы смогли построить в нашей команде — тут царит взаимоподдержка, благодарность и взаимное развитие. Надеемся, что благодаря новому набору команда пополнится воодушевленными ребятами, готовыми расти и развиваться в крупнейшей ИT-компании России», — сказала Татьяна Семина, руководитель направления по найму молодежи в «Авито».

В «Авито» ответственно подходят к найму сотрудников, поэтому в команде разработки трудятся высококвалифицированные специалисты, которые помогают друг другу развиваться и достигать новых высот. Это также закреплено в манифесте «Авито», который направляет каждого члена команды в его пути к самореализации и росту вместе с компанией.

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Авито — ИT-компания, онлайн-платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Каждая пятая сделка на «Авито» совершается с доставкой. «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций.