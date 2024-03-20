CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Авито» запустил набор на стажировку для разработчиков

«Авито» запустил программу набора разработчиков на стажировку по направлениям Andriod, iOS, Frontend, Backend и QA. Заявки принимаются до 29 марта 2024 г., но количество участников на каждое направление ограничено и регистрация может быть закрыта досрочно. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

К участию в отборе допускаются студенты третьего курса и выше, дипломированные специалисты по техническим, математическим и ИT-специальностям или выпускники курсов переподготовки в ИT. Будущим стажером также необходимо владеть стеком в соответствие с ролью.

По результатам отбора кандидатам предложат пройти онлайн-тестирование и видеоинтервью. Затем участникам необходимо будет решить тестовое задание на гитхабе, по итогам которого назначат два интервью — с разработчиком и с руководителем и HR.

Кандидаты, которые успешно пройдут все этапы — получат оффер на оплачиваемую стажировку в разработке «Авито». Стажеры смогут решать реальные задачи бизнеса в команде сотрудников компании. У каждого стажера будет собственный наставник, который сопровождает весь процесс обучения, делится обратной связью и помогает в трудных ситуациях. Помимо этого, в «Авито» есть поддерживающее комьюнити стажеров — благодаря этому адаптация проходит максимально легко.

«От будущих стажеров мы ждем вовлеченность и желание решать реальные задачи разного уровня, ориентированность на результат и самостоятельность. Преимуществом будет подтвержденный опыт участия в хакатонах, олимпиадах по программированию и реализации pet-проектов. Стажеры окажутся в атмосфере, которую мы смогли построить в нашей команде — тут царит взаимоподдержка, благодарность и взаимное развитие. Надеемся, что благодаря новому набору команда пополнится воодушевленными ребятами, готовыми расти и развиваться в крупнейшей ИT-компании России», — сказала Татьяна Семина, руководитель направления по найму молодежи в «Авито».

В «Авито» ответственно подходят к найму сотрудников, поэтому в команде разработки трудятся высококвалифицированные специалисты, которые помогают друг другу развиваться и достигать новых высот. Это также закреплено в манифесте «Авито», который направляет каждого члена команды в его пути к самореализации и росту вместе с компанией.

***

Авито — ИT-компания, онлайн-платформа для коммерции. Сегодня с помощью «Авито» можно разместить объявления в категориях: «Товары», «Авто», «Работа», «Услуги», «Недвижимость». Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована «Авито Доставка» с десятками тысяч доступных пунктов выдачи, которая позволяет пользователям осуществлять сделки практически по всей России — от Калининграда до Владивостока. Каждая пятая сделка на «Авито» совершается с доставкой. «Авито» объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Суверенный аналог GitHub под ударом. Денег на его разработку не нашлось

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные тренажеры для дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще