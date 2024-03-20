CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ Цифровизация
|

Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в двух студенческих общежитиях Москвы

Городской Wi-Fi появился в студенческих общежитиях двух столичных вузов: Московского государственного института международных отношений и Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского. Всего там установили около 700 точек доступа в интернет. Теперь студенты могут комфортно учиться и готовиться к экзаменам, оставаться на связи с близкими и преподавателями, отдыхать и быть в курсе событий. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Мы развиваем бесплатную сеть Wi-Fi для студентов на протяжении девяти лет. Сегодня беспроводной интернет доступен в 180 зданиях общежитий 38 столичных вузов. В прошлом году 150 тыс. студентов выходили в сеть с помощью столичного Wi-Fi более 16,2 млн раз. При этом активнее других подключались учащиеся Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, Российского государственного геолого-разведочного университета имени Серго Орджоникидзе, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, Московского государственного строительного университета и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации», — сказал Дмитрий Головин, заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий.

По его словам, скорость интернета во многих зданиях составляет не менее 10 Мбит/с, что позволяет быстро скачивать большие объемы информации, смотреть фильмы в высоком качестве и без задержек сигналов разговаривать по видеосвязи.

С 2015 г. в общежитиях московских вузов установили более 15 тыс. точек бесплатного беспроводного доступа в интернет. В 2023 г. городской Wi-Fi подключили для учащихся Школы-студии МХАТ, Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина.

Кроме того, в городских парках, учреждениях культуры и спорта, на речных вокзалах и автовокзалах, а также центральных улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца действует более 25 тыс. точек доступа к бесплатному интернету.

Для подключения нужно выбрать в списке сетей Moscow_WiFi_Free, пройти идентификацию в браузере с помощью аккаунта на mos.ru или SMS-сообщения. Далее следует нажать кнопку «Войти в интернет».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 марта

Как оцифровать логистику в России: 5 ИТ-трендов отрасли

Суверенный аналог GitHub под ударом. Денег на его разработку не нашлось

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные тренажеры для дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки, говорящие по-русски: выбор ZOOM

Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще