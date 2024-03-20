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«Диасофт» добавил автоматическую идентификацию входящих звонков в продукте «ДМС»

Специалисты «Диасофт» доработали продукт «ДМС» для крупной российской страховой компании. Новый функционал продукта автоматически идентифицирует входящие звонки из автоматической телефонной станции (АТС) Avaya, что позволяет оптимизировать процесс обработки обращений клиентов на диспетчерский пульт. Подобная интеграция возможна и с другими современными АТС. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Для интеграции с АТС Avaya специалисты «Диасофт» разработали адаптер и доработали функционал диспетчерского пульта для реакции на входящий звонок. После приема звонка запускается адаптер для передачи номера телефона в продукт «ДМС», оператор в интерфейсе диспетчерского пульта видит список всех договоров, привязанных к этому номеру.

Также специалисты «Диасофт» создали новый справочник «Справочник телефонных номеров», теперь в нем содержатся все номера телефонов застрахованных и партнеров лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). В частности, в справочнике фиксируются разные типы номеров партнеров ЛПУ: номера колл-центра, приемного отделения, регистратуры, скорой помощи, справочной, вызова врача на дом. Справочник заполняется как автоматически из базы данных, так и вручную.

Новый функционал продукта «ДМС» позволяет существенно сократить время поиска застрахованного в системе, что дает возможность улучшить качество обслуживания и принять большее количество звонков от застрахованных.

Продукт «ДМС» входит в состав платформы Digital Q.Insurance и предназначен для решения всего комплекса задач по автоматизации деятельности страховой компании в части добровольного медицинского страхования (ДМС): от разработки страховых продуктов и программ до планирования, финансового контроллинга и отчетности.

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