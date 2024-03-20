Компания Innostage перевела корпоративные коммуникации в «Контур.Толк»

После ухода иностранного вендора с рынка компания Innostage начала поиск российского решения. Выделили два ключевых критерия отечественного сервиса: стабильная работа всех функций видеосвязи и сквозная интеграция с почтовым клиентом.

Во время подбора тестировали возможности как облачных, так и серверных решений, собирали рекомендации коллег и анализировали обратную связь от сотрудников. Выбор сделали в пользу облачной версии «Контур.Толка». На внедрение сервиса потребовалась всего неделя. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Тимур Кушарев, директор ИТ-департамента Innostage: «У нас в компании работает порядка 1300 человек, которые распределены по разным городам России, поэтому вместо офлайн-собраний мы на регулярной основе проводим рабочие встречи в онлайн-формате. Сначала мы протестировали «Контур.Толк» внутри ИТ-отдела, а после приняли решение тиражировать этот инструмент на всех сотрудников компании. Сейчас большинство коллег используют сервис, мы получаем положительную обратную связь от пользователей».

Сотрудники Innostage также отметили простое подключение внешних участников, стабильную работу мобильного приложения, возможность присоединиться к встрече одновременно с двух устройств.

Павел Скрипниченко, руководитель проекта «Контур.Толк»: «С коммуникациями связано большинство бизнес-процессов в компании. В связи с этим наши клиенты предъявляют строгие требования к функциональности, надежности и качеству ВКС-сервиса. Рады, что соответствуем высокой планке, уверены в длительном и плодотворном сотрудничестве».

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«Контур.Толк» — сервис видеосвязи. Позволяет проводить рабочие совещания и масштабные конференции. Полноценно работает в браузере, приложении и на мобильных устройствах. У «Толка» есть облачная и серверная версии. Возможности для интеграции позволяют встроить сервис в инфраструктуру компании: настроить SSO, синхронизацию с календарями, IP-телефонией, а с помощью API — интегрировать решение с любыми внутренними системами.

Innostage — российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры.

Innostage СyberART — центр противодействия киберугрозам, осуществляющий комплексный подход к устранению цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.