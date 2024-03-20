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Мобильный интернет «МегаФона» стал доступнее в Ножай-Юртовском районе Чечни

Мобильный интернет «МегаФона» стал доступнее в Ножай-Юртовском районе Чечни. Изменения уже оценили полторы тысячи человек в малых населенных пунктах района. Теперь жители поселений Согунты и Булгат-Ирзу и их многочисленные гости могут пользоваться качественной голосовой связью и мобильным интернетом МегаФона на скорости до 100 Мбит/с.

Селянам стали доступны просмотры фильмов онлайн, скачивание приложений и прослушивание музыки на специальных сервисах. Такая скорость мобильного интернета позволяет загружать до 10 тыс. аудиофайлов в час и смотреть кино в формате Full HD. Именно музыкальные и видеосервисы, наравне с социальными сетями, стали самыми популярными у жителей района с начала года. Это подтверждает анализ обезличенных данных от специалистов «МегаФона».

«Мы видим, что мобильный трафик у сельских жителей в регионе вырос на 20% по сравнению с прошлым годом. Сегодня абоненты могут пользоваться всеми цифровыми сервисами на высокой скорости. Стабильное покрытие LTE в малых населенных пунктах обеспечивает средний частотный диапазон. Он позволяет быть онлайн одновременно всем местным жителям без потери в качестве. Средние и максимальные скорости передачи данных увеличиваются, а сеть выдерживает высокую нагрузку», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

Помимо нового телеком-оборудования, специалисты оператора модернизировали инфраструктуру в других селах этого муниципалитета: Ножай-Юрт, Беной, Даттах, Замай-Юрт. Скорость мобильного интернета в этих населенных пунктах так же достигает 100 Мбит/с.

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