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МТС заложила цифровой фундамент для строящихся под Рязанью «Снегирей»

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети 4G в районе строящегося коттеджного поселка «Снегири». В результате абонентам стала доступна скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС улучшила покрытие мобильным интернетом коттеджного поселка «Снегири», расположенного у Солотчинского шоссе. Местные жители в готовых домах теперь могут подключать к сети smart-телевизоры и другие гаджеты. При распределении оставшихся земельных участков и строительстве нового жилья голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом МТС могут пользоваться строители, специалисты коммунальных служб и других подрядных организаций. Риелторы теперь могут проводить показы имеющихся участков и возводимых домов в режиме стрима.

Сеть МТС является базой для подключения инфраструктуры «умный дом», которая обеспечивает автоматический контроль отопления, энергоснабжения, теплосбережения, водоснабжения и других систем жизнеобеспечения.

«Запуск LTE в районе «Снегирей» — это продолжение большого проекта, в рамках которого МТС усиливает связь в районах перспективного коттеджного строительства. Большой жилой сектор, как правило, сразу оснащается цифровыми системами — видеонаблюдением, устройствами умного дома и другим оборудованием, для которого нужен высокоскоростной мобильный интернет. «Снегири» располагаются всего в 10 минутах езды от Рязани, поэтому многие горожане переезжают сюда на постоянное место жительства и переходят на удаленную работу и учебу», — сказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

В результате проведенных работ усиленное LTE-покрытие также получили и районы дачной застройки в СНТ за Солотчинским шоссе, где также продолжается строительство новых домов.

Ранее МТС увеличила скорость мобильного интернета в районе коттеджных поселков «Вилланд» на трассе Рязань-Спасск, «Монтажник», «Станкостроитель», «Теплоприборовец-2», «Домостроитель», «Волна-1», «Радуга», «Сказка Алеканово» у Мурмино, а также в окрестностях Скопина, Кадома, Шацка, в Рыбном и Пощупово Рыбновского района и Панино Спасского района.

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