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МТС запустила бета-версию геосоциального приложения «Кто/Где»

ПАО «МТС» запустила бета-версию мобильного приложения для обмена местоположением «Кто/Где», которое позволяет в реальном времени видеть на карте, где находятся друзья и близкие, назначать с ними встречи. Обмениваться координатами можно только с теми пользователями, которые дали на это согласие. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Приложение использует самые современные карты, данные обновляются в реальном времени. Система показывает не только последнюю зафиксированную точку на карте, но и процесс движения пользователя. Программа использует GPS и LBS координаты, благодаря этому при потере сигнала GPS местоположение пользователя не будет искажено, программа зафиксирует последние точные координаты, что исключает возможность «телепортаций», характерных для рыночных приложений данной тематики.

Приложение бесплатное, без встроенных покупок. В базовом функционале оно уже доступно для устройств на iOS и Android. В будущем в «Кто/Где» появятся дополнительные сервисы для друзей: статусы, планы, события, стикеры и сообщения. Компания планирует исследовать данный шаблон пользовательского поведения и тестировать широкий спектр продуктовых гипотез.

«Геосоциальные карты начали набирать популярность еще несколько лет назад. По нашим оценкам, подобными приложениями сейчас пользуется порядка 9 млн человек в России, за прошедший год рост составил 40%. Мы запустили в экспериментальном формате приложение «Кто/Где», в котором можно видеть, где находятся близкие и друзья, что они планируют делать, и оперативно присоединяться к ним. Интегрируя в приложение развлекательные сервисы экосистемы МТС, мы дадим клиентам возможность чаще проводить время с близкими, пользуясь выгодными акциями и предложениями», - сказал руководитель блока цифровых продуктов МТС Максим Лаптев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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