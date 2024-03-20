Продавцы «Яндекс Маркета» смогут получить скидку на размещение товаров за выполнение персональных заданий

«Яндекс Маркет» добавил в личный кабинет продавцов новый раздел «Награды и Клуб». Каждый месяц там будут появляться вызовы — персональные задания, за выполнение которых партнёр может сэкономить и получить полезные награды. Например, скидку на услуги «Маркета». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Сначала продавцы выбирают одно или несколько заданий, например, продать товары из предложенных категорий на определенную сумму или с регионального склада. Затем если выполнить условия вызова в срок, продавцы получают награду, а если справиться с заданием не получается, никаких санкций или ограничений не будет.

Маркет уже давно развивает механики, связанные с выполнением заданий покупателями. Соответствующий раздел «Задания и награды» есть в приложении маркетплейса и на сайте. Покупатели, справившиеся с заданиями, получают скидки на свои покупки и повышенный кешбэк баллами «Плюса». Теперь похожий раздел будет помогать сэкономить продавцам.

Новый раздел «Награды и Клуб» и его подраздел «Вызовы и награды» уже можно найти в основном меню личного кабинета продавцов «Маркета» на десктопе, скоро он появится и в приложении. Там можно принять вызов, отслеживать прогресс выполнения заданий и узнавать о наградах. Типы вызовов и наград за них будут расширяться.