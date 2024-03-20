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Проверить земельный участок в Подмосковье стало проще

Теперь на региональном портале можно получить в электронном виде сведения не только о скотомогильниках, но и о мелиорируемых землях и особо ценных сельскохозяйственных угодьях. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жителям нашего региона, которые планируют строить объект или вести хозяйственную деятельность, стало проще узнавать сведения о пересечении земельного участка с охранными зонами. Теперь за пару минут можно отправить онлайн-запрос и в электронном виде получить необходимую информацию о нахождении биотермических ям, особо ценных продуктивных сельхозугодий и мелиорируемых земель. В заявке нужно указать кадастровый номер участка или географические координаты объекта изысканий», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление сведений о наличии скотомогильников, мелиорируемых земель, особо ценных СХ угодий» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка». Воспользоваться ею бесплатно могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

«Благодаря оптимизации услуги можно узнать информацию сразу о нескольких участках либо осуществить проверку по географическим координатам. Это возможно, если объект является линейным: например, линии электропередач и связи, автодороги, трубопроводы и другие подобные сооружения», – отметила Надежда Куртяник.

Если кадастровые номера или географические координаты введены корректно, то в течение одного дня в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья поступит справка с необходимыми сведениями.

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