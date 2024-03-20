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Самокаты «Яндекс Go» вернулись в Санкт-Петербург после зимы

С 20 марта 2024 г. жители Санкт-Петербурга и Ленобласти снова смогут воспользоваться самокатами «Яндекс Go». Список городов, доступных для аренды, в этом сезоне пополнят Ломоносов и Кронштадт. В конце прошлого сезона сервис также расширил зону работы на Красное село, Пушкин, Колпино и Металлострой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Для аренды «Яндекс Go» предлагает самокаты Wind собственной разработки — в России они доступны только в Санкт-Петербурге. У устройств широкая и короткая платформа, увеличенный дорожный просвет, встроенные поворотники, а еще амортизаторы с двух сторон — спереди и сзади.

На самокатах «Яндекс Go» также установлены IoT-трекеры собственной разработки. «Умные» модули нужны, чтобы определять местоположение самоката и давать сигнал, если транспорт заехал в «медленную» или запрещенную для катания зону. В Петербурге это, например, Дворцовая площадь — там самокат автоматически плавно снизит скорость до нуля. Максимальная скорость самокатов в городе — 20 км/ч.

Перед первой поездкой «Яндекс Go» также показывает короткую инструкцию для безопасного вождения — например, подсказывает, что нельзя вставать на один самокат вдвоем.

Арендовать самокаты можно по тарифам «Фикс» и «Поминутный». В последнем стоимость составит 50 руб. за бронь, а тариф — от 6,5 руб. за минуту в поездке. Базовая страховка уже включена в стоимость. Для тех, кто катается регулярно, сервис также предлагает вступить в «клуб самокатов». Так можно получить дополнительные бонусы — например, бесплатный старт и паузу в течение 15 минут в поездке.

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