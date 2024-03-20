В городе железнодорожников ускорили мобильный интернет

Пользоваться цифровыми сервисами на новых скоростях теперь могут еще 20 тыс. жителей Оренбургской области. Инженеры «МегаФона» расширили возможности телеком-оборудования в Абдулино и его окрестностях. В результате емкость сети выросла на 30%, что особенно значимо для абдулинцев — рекордсменов по цифровым звонкам в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря модернизации инфраструктуры на ключевых улицах: Советская, Коммунистическая, Комарова, Красноармейская и др. — в городе увеличилась зона действия технологии VoLTE. Она обеспечивает звонящих кристально чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G и позволяет одновременно говорить и открывать необходимые сайты.

Данная функция важна для жителей Абдулино, так как они чаще всех в Оренбуржье общаются по телефону. С начала 2024 г. ежемесячно один абонент здесь в среднем проговаривал по 12 часов в месяц. Цифра в 1,5 раза выше стандартной для региона. При этом 70% из этого объема приходится на звонки по VoLTE.

Пассажиры поездов, останавливающиеся в Абдулино, теперь тоже быстрее загружают сайты и приложения. Город на границе Оренбургской области и Башкортостана стал железнодорожной станцией еще в XIX веке и сейчас является крупным транспортным узлом. Проходящая здесь Куйбышевская железная дорога связывает западную часть страны с Сибирью, Дальним Востоком и Казахстаном.

«Основной объем работ в Абдулино пришелся на рефарминг. Наши специалисты развернули 4G на частотах, ранее задействованных под сеть предыдущего поколения. В результате ощутимо выросли емкость сети передачи данных и скорость мобильного интернета. Теперь еще больше абонентов могут без задержек и прерываний смотреть кино и сериалы, запускать прямые эфиры, звонить по VoLTE и видеосвязи», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

Изменения на сети сразу отразились на объемах дата-трафика горожан. В 2024 г. местные пользователи стали на 15% активнее в интернете. В марте 2024 г. средний ежемесячный показатель составил 20 ГБ на человека.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.