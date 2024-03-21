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«Авто.ру» запустил нейросеть, которая определяет состояние автомобиля по фотографиям

Сервис «Авто.ру» улучшил точность прогноза справедливой цены автомобиля за счет внедрения алгоритмов машинного обучения. В основе работы нейросети лежит анализ состояния автомобиля с пробегом по фотографиям интерьера и экстерьера. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новый алгоритм машинного обучения определяет категорию состояния автомобиля по фотографиям. На этапе обучения нейросеть обработала данные о более чем 100 тыс. автомобилей, которые прошли осмотр и оценку профессионалами — специалистами дилерских центров. Две трети опрошенных оценщиков подтвердили точность работы нейросети. Подобно глазам человека, нейросеть сканирует все фотографии в карточке объявления, отбирая необходимые ракурсы. Далее ML-алгоритм реагирует на дефекты кузова и салона: царапины, потертости, сколы и следы некачественного ремонта или коррозии. В результате автомобиль получает категорию состояния от отличной до плохой, которая учитывается при формировании прогноза справедливой цены. Внедрение алгоритма позволило повысить точность оценки стоимости автомобиля, что особенно важно для автомобилей в плохом состоянии, поскольку их стоимость по сравнению с аналогичной моделью в отличном состоянии может отличаться на 15% и более.

Теперь все пользователи «Авто.ру» в каждом объявлении сервиса о продаже легкового автомобиля с пробегом, в котором присутствуют подходящие для анализа фотографии, видят оценку справедливой стоимости автомобиля с учетом состояния (см. фото). Из проверки исключены только предложения битых автомобилей, которые составляют незначительный процент от общего числа.

Новая нейросеть также интегрирована в сервис «Авто.ру Бизнес», что позволяет профессиональным закупщикам автомобилей видеть оценку состояния в разделе закупки внутри личного кабинета дилера, а также в карточке конкретного автомобиля. С новым инструментом выкуп самых качественных автомобилей становится проще и быстрее. Сейчас оценка состояния по фото доступна только для предложений, размещенных на «Авто.ру».

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