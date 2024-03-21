ДИТ Москвы: инструкциями и статьями суперсервиса «Переезд в Москве» воспользовались более 95 тыс. раз

Жители мегаполиса знают кратчайшую дорогу от остановки до дома, имеют в запасе несколько прогулочных маршрутов по любимым местам, расскажут о наиболее удобных магазинах шаговой доступности и супермаркетах, где можно найти все необходимое. Но после смены района, города и даже региона проживания освоиться на новом месте порой бывает непросто. Полезные и материалы суперсервиса «Переезд в Москве» на портале mos.ru помогают подготовиться к переезду и адаптироваться на новом месте в первые месяцы. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Переезд всегда сопровождается волнением перед новым жизненным этапом: необходимо упаковать вещи и необходимую мебель в коробки, завершить дела на прежнем месте, решить множество бытовых вопросов в новой квартире. C помощью рекомендаций и чек-листов суперсервиса “Переезд в Москве” можно узнать больше о том, как и где оформить необходимые документы, как записать детей в школу или детский сад, прикрепиться к поликлинике, найти ветеринарные клиники для питомцев, а также ознакомиться с цифровыми возможностями и онлайн-услугами столицы, которые позволяют сделать жизнь в мегаполисе еще удобнее и комфортнее. Сервис полезен горожанам, которые меняют район, а также переезжающим в столицу жителям других регионов. Всего с момента запуска в конце 2022 года суперсервисом воспользовались более 95 тыс. раз», – сказали представители Департамента информационных технологий Москвы.

Сейчас в суперсервисе представлены два важных раздела: в них опубликованы подборки статей и рекомендаций для тех, кто только переехал и привыкает к новому месту жительства. В среднем к публикациям проекта обращаются более шести тысяч раз ежемесячно. Более 80% посетителей ресурса – пользователи из московского региона, суперсервисом также активно пользуются жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Твери и других городов.

Раздел «Первый месяц после переезда» полезен тем, кому только предстоит решить первостепенные вопросы и наладить быт. Здесь можно узнать, как зарегистрироваться в Москве и оформить необходимые документы, где и как передавать показания счетчиков и оплачивать жилищно-коммунальные услуги, как прикрепиться к ближайшей поликлинике и устроить детей в школу, какие городские сервисы могут пригодиться новоселам.

Например, если после смены места жительства требуется вывезти старую мебель и сломанную бытовую технику из квартиры, пригодится еще один столичный проект – «Вывоз ненужных вещей». С его помощью любой зарегистрированный пользователь портала mos.ru может избавиться от устаревшей громоздкой мебели, оставшихся после ремонта ненужных ванн или дверных проемов, пианино, крупногабаритной бытовой техники и электроники. Жителям не надо искать пункты приема крупногабаритного мусора, заниматься упаковкой или беспокоиться о том, как вынести диван через дверной проем – все заботы по упаковке, погрузке и доставке на перерабатывающие предприятия берут на себя организации-партнеры проекта. Отсутствие лифта для них не помеха: грузчики одинаково хорошо справятся и со стопкой журналов и неисправным миксером, и с расстроенным пианино или холодильником. Чтобы воспользоваться сервисом достаточно оставить заявку на странице проекта с перечислением всех ненужных предметов, выбрать удобную дату и время и к назначенной дате отключить технику от розеток и водопровода (для отключения от газовой магистрали кухонных плит и нагревателей потребуется вызвать сертифицированную службу). Процедура вывоза обычно занимает не более получаса.

Кроме того, в разделе «Первый месяц после переезда» представлены полезные городские мобильные приложения, благодаря которым можно пользоваться электронными сервисами, записываться и переносить прием у врача, передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги, строить оптимальные маршруты передвижения по столице с учетом всех видов транспорта и многое другое.

Тем, кто уже решил бытовые вопросы и немного освоился в городе, будет полезен еще один раздел суперсервиса – «Адаптация на новом месте». Публикации этого раздела помогут узнать больше о психологическом благополучии и о том, как справиться со стрессом после переезда и поддержать своих близких в процессе привыкания к новым условиям. Данный раздел также пригодится тем, кто переехал с питомцем или готовится завести домашнее животное, хочет узнать больше о городском транспорте и возможностях планирования досуга в столице. Кроме того, здесь есть рекомендации о том, как действовать в случае экстренных ситуаций.

Процесс адаптации и привыкания к новому месту жительства длится от полутора месяцев до года и зависит от множества факторов, среди которых возраст, особенности характера, умение приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и много другое – узнать больше об этом периоде и способах снижения стресса можно в соответствующей статье, созданной совместно с отделом интегративных психологических практик Московской службы психологической помощи населению.

Все наборы инструкций адаптированы под различные условия переезда: всего в суперсервисе предусмотрено более 170 различных сценариев, которые учитывают нюансы и особенности каждой конкретной ситуации. Создать персонализированную подборку рекомендаций, подходящую под потребности переезжающих, можно за несколько кликов – для этого необходимо открыть любой раздел, нажать на иконку «Настройки» и выбрать подходящие под конкретную ситуацию варианты ответа. Сервис учтет, знаком ли человек с городом или впервые в столице, есть ли в семье пожилые люди, дети или животные, пользуется ли общественным транспортом или передвигается на личном автомобиле, проживает в съемном жилье или собственной квартире, а также другие важные детали. В конце каждой статьи можно воспользоваться чек-листом с пунктами важных дел, которые необходимо учесть на данном этапе смены места жительства.

Все статьи суперсервиса разработаны совместно со специалистами профильных ведомств и содержат только проверенную и актуальную информацию, которая не только помогает новоселам быстрее освоиться в столице, но и знакомит их с полезными цифровыми проектами Москвы.

Библиотека материалов ресурса продолжает пополняться и актуализироваться. В 2024 г. планируется открыть еще один раздел, который пригодится тем, кто только готовится к переезду. Воспользоваться инструкциями и чек-листами суперсервиса может любой пользователь портала mos.ru. Для этого нужно перейти в каталог услуг и в разделе «Жилье, недвижимость, земля» выбрать «Переезд в Москве». Авторизация на портале mos.ru даст пользователям дополнительные возможности, сохранив историю прочтения материалов: возобновить в дальнейшем изучение рекомендаций можно будет в любой момент с того места, где остановились.