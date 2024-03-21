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ДОМ.РФ поможет рассчитать доходность инвестиций в жилье

ДОМ.РФ запустил на портале наш.дом.рф новый сервис «Инвестиционный калькулятор», который поможет определить доходность от инвестиций в недвижимость и повысить эффективность этого процесса благодаря широкому выбору сценариев, точным расчетам и удобному интерфейсу.

«Инвестиционный калькулятор» позволяет в том числе задать срок достижения определенной доходности, учитывая показатели инфляции, коэффициенты темпов роста стоимости недвижимости и аренды — они определяются на основании исторических данных. Для проведения расчётов используются собственные аналитические данные ДОМ.РФ, Росстата и из открытых источников.

«В рамках ресурса наш.дом.рф ДОМ.РФ аккумулировал самую полную и актуальную базу знаний о рынке недвижимости. Теперь ее потенциалом можно воспользоваться для реализации своих финансовых планов через «Инвестиционный калькулятор» — он учтет массу вводных параметров и поможет сориентироваться во множестве сценариев и стратегий и максимизировать прибыль. Наша глобальная задача как Института развития заключается в постоянном запуске полезных цифровых сервисов — их число уже превысило 40», — сказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Для начала работы в «Инвестиционном калькуляторе» необходимо ввести свои данные, указать желаемый срок инвестирования и сумму, выбрать регион местонахождения объекта недвижимости, задать сценарий инвестирования и заполнить анкету — система рассчитает прогноз прибыли. Подсказки помогут понять, за что отвечает каждый блок, где необходимо вводить исходные данные.

Среди доступных сценариев: «Продажа после сдачи дома», «Продажа после ремонта», «Продажа после проживания», «Сдача в аренду с последующей перепродажей» и «Сдача в долгосрочную аренду».

Итоговый расчет потенциального финансового эффекта от сделок с недвижимостью производится в относительном показателе (доходность) и денежном выражении дохода или убытка от инвестирования и доступен в краткой и подробной форме. В краткой форме доходность от инвестиций показана за весь период горизонта инвестирования и отдельно за каждый год. В подробной форме выводятся конкретные доходы и расходы в денежном выражении, а также рыночная стоимость недвижимости с указанием наименований доходов, расходов и периода их возникновения на протяжении всего горизонта инвестирования.

erid:erid: LjN8KMn18Рекламодатель: АО "ДОМ.РФ"ИНН/ОГРН: 7729355614 / 1027700262270Сайт: www.domrf.ru

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