Информационное присутствие НКО в интернете растет

Использование цифровых технологий позволяет некоммерческим организациям своевременно и широко информировать население о результатах своей работы, привлекать волонтеров и благотворителей, содействует узнаваемости и прозрачности НКО, повышению доверия к ним, дает новые возможности для ведения открытого диалога с обществом. Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в рамках всероссийского обследования НКО выяснил, насколько активно организации применяют цифровые технологии в своей деятельности и какие задачи решают с их помощью.

Некоммерческие организации за последние два года значительно повысили свой уровень присутствия в интернете: 93% опрошенных НКО так или иначе оставили свой след в сети, что на 8 п.п. больше, чем в 2021 г. (85%). Чаще всего некоммерческие организации создают свою страницу в социальных сетях (80%) или официальный сайт (61%). За последние годы значительно выросла популярность мессенджера Telegram: два года назад всего лишь 3% использовали этот способ коммуникации, однако в 2023 г. уже каждая четвертая НКО (26%) запустила свой собственный канал. Особенно активно пользуются Telegram молодые организации, созданные в последние пять лет. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Кроме того, около четверти НКО стараются обозначить свое присутствие не только на собственных интернет-площадках, но и следят за тем, чтобы информация о них присутствовала в тематических электронных каталогах, базах и справочниках (27%), их сотрудники регулярно участвуют в тематических форумах, блогах и сообществах в социальных сетях (25%) или размещают информацию и публикации на тематических сайтах, в электронных изданиях (24%). А вот от покупки рекламы в интернете многие НКО решили отказаться — в 2023 году всего 7% респондентов воспользовались такой возможностью, тогда как в 2021 году — 18%.

Тем не менее, мало создать собственный сайт или страницу в соцсетях, необходимо их развивать и вести коммуникацию с потенциальными донорами, благополучателями и другими заинтересованными лицами. Только 67% руководителей НКО отметили, что они занимаются продвижением своей организации в социальных сетях, и 57% — что они используют сайт как средство коммуникации со своей целевой аудиторией. Довольно важным инструментом коммуникаций для НКО стали видеотрансляции на сайте и в социальных сетях: их ведет 27% некоммерческих организаций. Кроме того, 17% общаются со своей аудиторией через мобильные приложения.

Если говорить о том, как цифровые технологии обеспечивают внутренние коммуникации в НКО, то лидирующее место снова занимают социальные сети — 69% НКО для организации работы сотрудников или волонтеров используют чаты или группы в социальных сетях. В 37% организаций в той или иной степени сформирована инфраструктура электронного офиса, включающая в себя электронный документооборот и отчетность, цифровые подписи. Примерно столько же НКО (35%) для реализации своих проектов используют такие цифровые платформы как «МТС Линк», прочно вошедшие в повседневный обиход в период пандемии. По сравнению с 2021 г. НКО стали чаще обращаться к облачным сервисам, как для хранения данных (21% против 14%), так и для совместной работы над документами (17% против 9%). А вот специализированные CRM-системы, предназначенные для управления взаимоотношениями с благополучателями и донорами, пока не получили широкого распространения: только 8% опрошенных НКО владеют таким ПО. В общей сложности 82% НКО опираются на цифровые технологии для внутреннего менеджмента, что на 10 п.п. больше, чем два года назад (72%).

Привлечение денежных средств — еще одна задача, для решения которой могут использоваться цифровые технологии. Тем не менее, даже среди НКО, для которых частные пожертвования являются основным источником финансирования, всего 60% применяли те или иные методы онлайн-фандрайзинга, а среди некоммерческих организаций в целом — лишь каждая третья (32%), что всего на 5 п.п. больше, чем в 2021 г. (28%). Чаще всего некоммерческие организации собирают деньги через социальные сети (16%) или через кнопку «сделать пожертвование» на сайте (15%). Примерно каждая десятая НКО (8%) делает электронные рассылки с просьбами сделать пожертвование, и 6% имеют опыт сбора средств на краудфандинговых платформах. интересно, что несмотря на возросшую популярность Telegram, НКО пока не рассматривают мессенджеры как канал для привлечения финансирования — по сравнению с 2021 г. популярность такого фандрайзинга снизилась с 10% до 5%.

Опираясь на четыре вышеперечисленных направления применения новых технологий в НКО — информационное присутствие, внешние коммуникации, цифровая инфраструктура и фандрайзинг — исследовали рассчитали индекс базовых цифровых компетенций НКО, характеризующий широту инструментария некоммерческих организаций. Его среднее значение составило 2,2 балла из 10 возможных — примерно столько же, сколько в 2021 г. (2,1 балла). Сравнивая между собой отдельные составляющие индекса, можно отметить, что за последние пять лет НКО стали активнее пользоваться цифровыми технологиями для создания информационного присутствия (значение индекса по этому показателю составило 2 балла в 2019 г., 2,4 балла в 2021 г. и 2,9 балла в 2023 г.), а также для обеспечения внутренних рабочих процессов (значение индекса по этому показателю составило 1,9 балла в 2019 г., 2,4 балла в 2021 г. и 2,7 балла в 2023 г.). В то же время осваивать разнообразные методы онлайн-фандрайзинга организации стали даже немного менее успешно (среднее значение снизилось с 0,8 до 0,6), и внешние коммуникации не показывают значительной эволюции со временем (значение индекса по этому показателю составило 2,6 балла в 2019 г., 2,7 балла в 2021 г. и 2,5 балла в 2023 г.).

«Во время пандемии многим НКО пришлось обращаться к новым для себя цифровым инструментам из-за необходимости обеспечения удаленной работы, разрушения обычных цепочек взаимодействия, и многие из этих изменений сохранились даже после возвращения к обычному режиму работы. Кроме того, несмотря на то, что расширение цифрового инструментария НКО происходит относительно медленно, можно снова отметить положительные сдвиги. Если в период пандемии рост цифровых компетенций наблюдался в первую очередь для тех НКО, которые уже применяли информационные технологии в своей деятельности и обратились к дополнительным, ранее не задействованным в их работе инструментам, то за последние два года вдвое снизилось число организаций-«аутсайдеров», вообще не прибегающих к цифровым технологиям: с 10% до 5%. Заметно увеличилась доля НКО, освоивших базовые навыки: например, создать чат для оперативной коммуникации с волонтерами, страницу организации в социальной сети или канал с новостями в Telegram», – сказала Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.