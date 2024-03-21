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Клиенты «Точки» смогут получить кредит от «Банка МСП» в интерфейсе своего банка

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» реализовал межбанковскую интеграцию с «Банком МСП» (дочерняя структура «Корпорации МСП»). Теперь клиенты «Точки» смогут получить экспресс-кредит от банка-партнера, не открывая в нем счет. Интеграция развернулась на базе собственной банковской лицензии «Точки». Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Для того, чтобы оформить заявку на кредит от «Банка МСП», клиенту «Точки» нужно будет выбрать на соответствующей странице своего интернет-банка иконку «МСП». Далее в самой заявке предпринимателю нужно ввести желаемый срок и сумму кредита. В среднем на рассмотрение заявки уходит один рабочий день.

В рамках тестового запуска проекта уже есть одобренные заявки. Среди первых компаний, подавших заявку в личном кабинете «Точки» и получивших экспресс-кредиты в «Банке МСП», например, производители кухонной мебели из Архангельской области, а также транспортная компания из Тюменской области.

«Интеграция с "МСП Банком" — это продолжение нашей концепции “Мультибанк”. Она предполагает, что клиентам "Точки" не нужно открывать счета в других банках, чтобы пользоваться их продуктами. Мы переосмыслили модель потребления банковских продуктов, предоставляя клиенту различные предложения, собранные в одном месте — интерфейсе "Точки"», — сказал бизнес-девелопер в «Точке» Роман Гайнуллин.

Генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич, председатель наблюдательного совета «Банка МСП» подчеркнул, что данная интеграция даст возможность бизнесу выбирать наиболее подходящий кредит, будь то коммерческий банк или институт развития, которым является «Банк МСП». «Процесс бесшовный. Пакет документов один. Цели использования средств любые», — сказал Александр Исаевич.

В рамках интеграции предприниматели могут получить кредит на сумму от 50 тыс. рублей до 50 млн рублей. Ставка — от 13% годовых, а срок кредита от одного и до 84 месяцев.

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