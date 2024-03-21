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МТС улучшила мобильную связь в густонаселенных микрорайонах Кызыла

Цифровая экосистема МТС сообщает об установке нового оборудования 4G и модернизации действующего в нескольких микрорайонах столицы Республики Тыва. В результате проведенных работ для жителей многоквартирных домов и частного сектора скорость мобильного интернета увеличилась в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые базовые станции заработали в Западной части города – в квадрате улиц Калинина, Кечил-Оола, Семиратского, Чапаева, Ооржак Лапсанчапа. Здесь находится Республиканская больница №1, Тувинский Республиканский лицей-интернат, многоквартирные и частные дома. Рядом строится крупный ЖК «Монгун» на 6 тыс. жителей.

Кроме того, специалисты МТС установили новое оборудование и модернизировали действующие базовые станции в микрорайоне Левобережные дачные общества (ЛДО), где кызыльчане проживают круглый год. Улучшение качества связи почувствовали в СНТ «Эфир», «Саяны», «Пилот». Аналогичные работы прошли на территории Правобережных дачных обществ: садового общества №1 и №2, садовдческо-дачого общества № 4, а также в частном секторе за Верховным судом (между улицами Бай-Хаакская и Чагытайская).

Усиление покрытия 4G позволило увеличить пропускную способность сети, чтобы жители многоэтажек и частных домов могли пользоваться мобильным интернетом на комфортных скоростях даже в часы пик.

«МТС в Кызыле планомерно развивает мобильную сеть, и в первую очередь там – где это больше всего необходимо. В Левобережных дачных обществах, а это один из самых густонаселённых микрорайонов города, после проведенных работ на сети мы зафиксировали рост 4G-трафика в два раза. Это говорит о востребованности быстрого мобильного интернета у горожан. То же можно сказать о Западной части Кызыла, в которой в ближайшие годы вырастут новые многоквартирные дома», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

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