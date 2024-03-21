Российские ecom-компании могут начать сотрудничество с «РЖД Бонус» благодаря «Адмитад»

«РЖД Бонус» — это программа поощрения постоянных пассажиров холдинга РЖД. Участники программы копят баллы за поездки и тратят их на новые путешествия уже на протяжении 11 лет действия программы. За это время участниками стали более 9,9 млн человек, которые являются постоянными пассажирами железной дороги. Об этом CNews сообщили представители «Адмитад».

Теперь и у рекламодателей «Адмитад» есть шанс воспользоваться возможностями данной программы и получить доступ к миллионной аудитории российских железных дорог, среди которой более 80 тыс. студентов, более 150 тыс. семей и более 150 тысяч многодетных семей. В целом же аудиторию «РЖД Бонус» можно характеризовать как многоцелевую, которая удовлетворит спрос наибольшего числа рекламодателей.

Преимущества для рекламодателей очевидны – это и большая лояльная аудитория одного из крупнейших паблишеров в стране, и возможность дополнительно эффективно монетизировать свою программу лояльности, а также разнообразить свои каналы трафика и провести свои активности в рамках «РЖД Бонус». Участниками Программы железной дороги уже являются крупнейшие банки, отели, интернет-магазины, страховые компании и развлекательные ресурсы. Участники Программы совершают покупки в интернет-магазинах партнеров Программы «РЖД Бонус» и копят баллы на премиальный билет быстрее. С помощью «Адмитад» к программе уже присоединились крупнейшие игроки рынка: «Спортмастер», «Золотое Яблоко», Xiaomi, «Мегамаркет», «Перекресток», «Афиша Яндекс» и другие.

Программе «РЖД Бонус» принадлежит и крупнейший телеграм-канал среди транспортных компаний и агрегаторов. Аудитория ТГ «Вагон скидок» более 425 тыс. человек, среди которой постоянно проводятся партнерские конкурсы и розыгрыши. Информационные активности также проходят на сайте программы, где выходят посты, анонсы и размещаются баннеры партнеров, делаются рассылки по базе участников программы.