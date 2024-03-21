В столицах падает интерес к саморазвитию, а в регионах — растет

Интерес москвичей к теме саморазвития в интернете снизился на 20% за 2023 г. Аналитики рекламного программатика компании Platforma изучили интерес жителей России к курсам и литературе по теме саморазвития и выяснили, что в 2023 г. наибольший прирост увлекающихся личностным ростом показал Приволжский и Сибирский ФО. В целом, за 2023 г. число россиян, увлекающихся самосовершенствованием, увеличилось на 2% относительно 2022 г. Об этом CNews сообщили представители Platforma.

Аналитики выделили ТОП-5 регионов-лидеров по количеству интернет-пользователей, интересовавшихся темой личностного роста в 2023 г.: Москва; Санкт-Петербург; Краснодар и Краснодарский край; Пермь и Пермский край; Вологда и Вологодская обл.

Несмотря на лидерство в рейтинге в Москве интерес к саморазвитию в 2023 г. снижался, в то время как в регионах он рос. Число москвичей, увлекающихся темой личностного роста, снизилось на 20% относительно 2022 года, жителей Санкт-Петербурга — на 5%. В Краснодарском крае также сократилось количество пользователей, интересующихся саморазвитием – на 2%.

Для сравнения в Челябинской области число пользователей, интересовавшихся саморазвитием в 2023 г., выросло на 32% по сравнению с 2022 г. Регион стал лидером по динамике интереса к саморазвитию. Также в ТОП-5 по этому показателю вошли Челябинская( +32%), Свердловская (+18%), Вологодская (+4%), Архангельская (+4%) области и Пермский край (+3%).

Чаще темой самосовершенствования увлекаются пользователи с низким уровнем дохода – их доля относительно других категорий в 2023 г. составила 56%, что на 2 п.п выше, чем в 2022 г. Реже саморазвитием в прошлом году интересовались россияне с высоким доходом (12%) – рост составил один п.п относительно 2022 г.

Мужчины и женщины примерно одинаково проявляли интерес к саморазвитию в 2023 г. – 51% и 49% от общего числа интересующихся. Количество россиянок, увлекающихся личностным ростом выросло, но лишь на один п.п относительно 2022 г. Доля мужчин, увлекающихся саморазвитием, снизилось на один п.п.

По данным на 2024 г., основной возраст приверженцев личностного роста – 41-50 лет (32%) и их доля стабильна. Доля пользователей 31-40 лет (26%) увеличилась на один п.п. Реже всего интересовались саморазвитием россияне в возрасте 18-30 лет (7%) – доля таких пользователей снизилась на один п.п в 2023.

«Данные нашего исследования указывают на корреляцию между уровнем дохода и стремлением к саморазвитию. Пользователи с низким доходом пытаются изменить в себе установки и сломать психологические барьеры, которые, как они, возможно, считают, мешают им зарабатывать больше. Пользователи с высоким доходом, напротив, меньше всего заинтересованы в саморазвитии – вероятно, связано это с недостатком времени», — сказал руководитель по развитию рекламных сервисов Platforma Анатолий Новожилов.

Методология

Специалисты рекламного программатика Platforma проанализировали массив анонимизированных данных об интернет-трафике более 11 млн абонентов по всей стране в период с 1.01.2022 - 31.08. 2022 и с 1.012023 – 31.08.2023.

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Platforma («Платформа больших данных», резидент Skolkovo) создано в 2020 г. Компания разрабатывает инструменты для бизнеса на основе big data: сервисы персонализации, геопространственного анализа (Geo.Platforma), планирования продаж, рекламные платформы, а также развивает ИТ-инфраструктуру. Platforma планирует в течение трех лет занять лидирующие позиции на рынке больших данных в России.