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Жители пригорода Казани опередили горожан в интернет-активности

Жители казанской агломерации стали чаще пользоваться мобильный интернетом. За год потребление дата‑трафика в пригороде столицы выросло на 70%. Чаще других в Сеть выходят пользователи, проживающие в селе Кощаково, поселках Озерный и Новониколаевский. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывает обезличенное исследование «МегаФона», на абонента из ближайших к мегаполису поселений приходится в среднем 38 ГБ данных в месяц. Для сравнения — за январь-февраль 2024 г. среднемесячное потребление дата-трафика на устройствах казанцев составило 30 ГБ — на 27% меньше, чем за городом.

Топ‑5 по активности жителей казанской агломерации в интернете выглядит следующим образом: Кощаково — 63 ГБ на пользователя в среднем в месяц; Озерный — 62 ГБ; Новониколаевский — 58 ГБ; Октябрьский — 52 ГБ; Орел и ближайшие дачные массивы — 48 ГБ.

По длительности телефонных разговоров впереди Званка, Семиозерка, Вороновка. В среднем общительный житель этих населенных пунктов проговаривает от 390 до 450 минут в месяц.

«Загородная жизнь привлекает все больше людей. И с развитием частного домостроения увеличивается востребованность мобильной передачи данных в пригороде. Мы реагируем на возрастающую нагрузку и регулярно запускаем дополнительные базовые станции в застраивающихся поселениях. Так, например, недавно ввели в эксплуатацию новые объекты в Дубровке, Столбище, а также в Давликеево в Приволжском районе Казани. После строительства максимальная скорость загрузки файлов в зависимости от локации может достигать 70-100 Мбит/с», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Самый востребованный онлайн-контент в окрестностях столицы республики — видео. Более 40% данных приходится на видеохостинги и онлайн‑кинотеатры. В тройку самых популярных ресурсов входят соцсети и мессенджеры. В топе — «ВКонтакте» и Telegram. Кроме того, местные жители часто обращаются к сервисам с играми, стриминговым платформам и маркетплейсам.

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«МегаФон» – оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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