Более 40 тысяч студентов и преподавателей СПбГУ получат доступ к облачным сервисам VK

Санкт-Петербургский государственный университет и технологическая компания VK договорились о сотрудничестве в рамках проекта по построению единой экосистемы облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ.

Более 40 тыс. обучающихся и преподавателей университета начнут пользоваться облачными сервисами VK в апреле 2024 г. Это коммуникационная платформа VK WorkSpace с почтой, мессенджером, аудио- и видеоконференциями, облачным файловым хранилищем и онлайн-редактированием документов.

Сотрудничество с VK позволяет СПбГУ развивать в вузе единую экосистему цифровых решений. Такой подход способствует сокращению времени на внедрение новых продуктов и приложений и позволяет значительно сэкономить на стоимости ИТ-систем, а также обеспечивает студентов и сотрудников вуза стабильными и надежными сервисами.

«Миграция на российские решения — масштабный проект, к которому мы готовились планомерно. В течение нескольких лет изучали рынок и сравнивали разных поставщиков, поскольку для образовательных учреждений вопрос построения единой экосистемы критически важен. Мы подбирали компанию, которая поможет комплексно решать задачи университета в импортозамещении — от почты, облачного хранилища, работы с документами и до самых современных сценариев образовательного процесса с использованием ИКТ. Разработанные в СПбГУ методики обеспечения образовательного процесса с использованием технологических платформ и собственных разработок доказали свою высокую эффективность (что было подтверждено, когда мы с первых дней смогли обеспечить и организовать в дистанте образовательный процесс в условиях ковидных ограничений), но, с учетом текущих реалий необходимо достигнуть полного технологического суверенитета. Что мы и хотим сделать с VK. Ведь для ведущего классического университета России, уникального научно-образовательного комплекса мы ищем и создаем лучшие цифровые решения», — сказал Владимир Старостенко, проректор по цифровой трансформации и информационной безопасности СПбГУ.

«Мы хорошо понимаем потребности современных образовательных учреждений и накопили опыт по обеспечению вузов облачными сервисами для коммуникаций. VK применяет опыт разработки и развития сервисов для миллионов пользователей и в решениях для партнеров. Кроме того, многие инструменты, включая VK WorkSpace, мы разрабатываем изначально для задач своих сотрудников, — сказал Михаил Чижиков, руководитель коммуникационных продуктов VK Tech. — Наша задача, с одной стороны, — предоставить студентам и преподавателям возможность работать с удобными и интуитивно понятными коммуникационными сервисами: почтой, календарем, мессенджером, файловым хранилищем. С другой — оказать всю необходимую поддержку команде вуза в бесшовном и быстром переезде на новую платформу».

VK также реализует совместные образовательные программы по большим данным и рекомендательным системам. По итогам программ лучшие выпускники могут присоединиться к команде VK.

***

Санкт-Петербургский государственный университет — старейший университет России, основанный Указом Петра I в 1724 г. об учреждении Академии наук и Университета. В 2024 г. Санкт-Петербургский университет отмечает свой 300-летний юбилей. Сегодня СПбГУ — научный, образовательный и культурный центр мирового уровня. Здесь реализуется более 500 основных образовательных программ — от филологии и юриспруденции до биотехнологий и искусственного интеллекта, а также свыше 800 дополнительных образовательных программ и программ повышения квалификации. Санкт-Петербургский государственный университет – это более 40 тыс. универсантов, среди которых обучающиеся из более чем 100 стран мира. Действует 16 факультетов, 12 институтов, два колледжа, академическая гимназия, а также общеуниверситетская спортивная кафедра и военный учебный центр.

VK — российская технологическая компания. Продукты и сервисы VK помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн: ими пользуются больше 95% аудитории рунета. Проекты VK позволяют общаться, играть, осваивать новые профессии, слушать музыку, смотреть и снимать видео, решать множество других задач. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

VK WorkSpace — коммуникационная платформа для бизнеса. Включает корпоративную почту с календарем и адресной книгой, мессенджер, видеоконференции, задачи, облачное хранилище со встроенным онлайн-редактором документов. Все сервисы находятся в едином пространстве, доступны в режиме одного окна и управляются из общей административной панели. У продуктов несколько независимых слоев защиты. Платформу можно развернуть на серверах компании (On-Premises) или использовать в облаке (SaaS). Все сервисы входят в реестр российского ПО и отвечают требованиям ФЗ-152.