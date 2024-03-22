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МТС обеспечила скоростным интернетом новостройки и учебные заведения Волжского

МТС расширила покрытие и пропускную способность сетей связи в новостройках Волжского. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета вдвое выросла для жителей ЖК «Аквамарин», «Династия», «Спортивный», а также учащихся и сотрудников Волжского филиала ВолГУ, гимназии, школ и других учебных заведений города-спутника.

Строительство телеком-оборудования на проспекте им. Ленина и улице им. Генерала Карбышева позволило увеличить емкость сети и вдвое повысить скорость мобильного интернета для жителей ЖК «Аквамарин», «Династия», «Спортивный», учащихся и сотрудников Волжского филиала ВолГУ, гимназии Волжского, школ №35, №37 и других учебных заведений. Установка телеком-оборудования позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность абонентам с еще большим комфортом выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения.

«Территория Волгограда и Волжского активно застраивается. По официальным данным, по итогам 2023 г. в Волгоградской области введено на 19% больше объемов жилья, чем годом ранее. С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем потребности жителей региона и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждый житель мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости», – сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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