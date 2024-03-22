МТС включила LTE в старинном сибирском селе Бурятии – Барыкино

МТС запустила LTE-сеть в селе Барыкино Тарбагатайского района Бурятии. В результате установки нового телеком-оборудования населенный пункт получил стабильное покрытие с мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Барыкино известно, как старинное сибирское село, основанное в середине XVIII века. Связь LTE МТС стала доступна 350 жителям населенного пункта. Мобильный интернет покрывает жилые улицы, автодорогу, ведущую в районный центр, а также социальные объекты села – общеобразовательную школу, администрацию, Дом культуры, библиотеку, фельдшерско-акушерский пункт, музей и сельскохозяйственный производственный кооператив.

«Недавно мы запустили высокоскоростной мобильный интернет в 60 малочисленных населенных пунктах Бурятии. Барыкино стал еще одним отдаленным селом, где появилась наша связь. Теперь селяне получили онлайн-доступ ко всем социально-значимым ресурсам – порталам государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений, онлайн-банкингу и многим другим. Также с мобильным интернетом МТС барыкинцы могут общаться по видеосвязи, смотреть кино и сериалы, а также ролики по ведению сельского хозяйства, пользоваться соцсетями и мессенджерами. В ближайших планах открыть доступ к LTE жителям еще нескольких сел республики, в том числе в Тарбагатайском районе», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.