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Нижегородцы смогут приобрести авиа, ж/д и автобусные билеты в «МТС Travel»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске на платформе «МТС Travel» витрины с билетами на самолеты, автобусы и поезда. Билетная витрина станет дополнением к сервису бронирования отелей по России и миру. Таким образом, «МТС Travel» становится универсальной платформой для самостоятельных путешественников, где можно выбрать и оплатить билеты, проживание, а также составить план поездки с помощью онлайн-журнала и брендированных путеводителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь на «МТС Travel» нижегородцы смогут найти билеты на поезда и автобусы по России и в страны СНГ. Также представлены авиабилеты на рейсы по всему миру, всего порядка 350 российских и зарубежных авиакомпаний, среди которых и наиболее популярные «Победа», «Аэрофлот», S7, Turkish Airlines, Pegasus, Emirates, Flydubai и другие. В том числе, клиентам МТС Travel доступно прямое сообщение более чем с 30 странами.

Чтобы приобрести билет на «МТС Travel», достаточно выбрать вид транспорта, пункты отправления и прибытия и даты — система покажет все доступные варианты. Результаты можно отфильтровать по 10 параметрам в зависимости от вида транспорта – выбрать тип вагона для ж/д перевозок, наличие пересадок в случае с авиа и т.д. На «МТС Travel» также есть возможность приобрести билеты на составные маршруты, например, включающие авиаперелет и поездку на автобусе.

Оплата билетов, в том числе по зарубежным направлениям, доступна картами любых российских банков. Как и в случае с бронированием отелей, пользователи, приобретающие билеты на «МТС Travel», получают круглосуточный сервис поддержки.

«"МТС Travel" становится все более востребованной площадкой для самостоятельных путешественников. За четвертый квартал 2023 г. число бронирований отелей на платформе выросло более чем в два раза к III кварталу. Самостоятельным туристам важны гибкость, простота, скорость оформления заказа, возможность сделать это на одной платформе — значимые факторы выбора сервиса. Появление витрины с билетами в дополнение к отелям – важный этап в развитии "МТС Travel" как универсального туристического агрегатора. Мы надеемся, что билетная витрина позволит увеличить количество новых клиентов "МТС Travel" и повысит привлекательность площадки для уже существующих», — сказал генеральный директор «МТС Travel» Вадим Мельников.

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«МТС Travel» — часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В «МТС Travel» входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».

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