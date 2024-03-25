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«МегаФон» расширил покрытие на юге Карачаево-Черкесии

«МегаФон» подвел итоги модернизации инфраструктуры в республике за первые месяцы 2024 г. Скорость передачи данных в сети «МегаФона» выросла в Урупском и Зеленчукском районах Карачаево-Черкесии. Специалисты зафиксировали там повышенный спрос на мобильный интернет и установили дополнительное телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Первыми изменения почувствовали жители села Курджиново, станиц Исправной и Сторожевой. Теперь в любой части этих населенных пунктов обладатели зеленой SIM-карты могут пользоваться всеми государственными цифровыми сервисами, учиться онлайн, скачивать видео и музыку на увеличенной скорости, достигающей 50 Мбит/с. Это позволяет загрузить за час около 10 фильмов на свои гаджеты.

Курджиново, Сторожевая и Исправная расположены по пути на курорты Карачаево-Черкесии – Рожкао и Домбай. Благодаря развитой инфраструктуре оператора, туристы могут всегда оставаться на связи и с доступом к мобильному интернету.

«С начала года республику посетили уже на 10% больше гостей, чем за аналогичный период прошлого. Создавая комфортные условия для путешествий, наши инженеры в прошедшие три месяца модернизировали около 30 объектов мобильной инфраструктуры. Улучшения проходят не только на юге республики, но и в столице – городе Черкесске, на горнолыжных курортах Архыз и Домбай, а также в малых населенных пунктах, таких как села Николаевское и Койдан. Работы продолжаются по всему региону», — сказал директор «МегаФона» в Карачаево-Черкесии Радмир Бурлаков.

Со строительством нового телеком-оборудования селянам стала доступна и технология VoLTE. Она дает возможность одновременно говорить по телефону и пользоваться приложениями, например, мессенджером или навигатором. При этом качество связи остается высоким.

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«МегаФон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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