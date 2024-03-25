«МегаФон» расширил сеть домашнего интернета в городах Чувашии

Еще три тыс. семей в республике получили доступ к высокоскоростному фиксированному интернету от оператора. Специалисты «МегаФона» установили новое телеком-оборудование в многоквартирных домах Чебоксар и Канаша. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основной объем работ пришелся на столицу региона. Здесь инженеры провели монтаж волоконно-оптических внутригородских линий в ЖК «Серебряные ключи», «Радужный» и «Лента». Сегодня они охватывают более двух тыс. квартир в новом жилом фонде. В Канаше услуги проводного интернета теперь доступны еще для 400 квартир в домах на улицах «30 лет Победы», «Машиностроителей», «Комсомольская» и «Новая».

После запуска оборудования жильцы могут использовать безлимитный интернет на скорости до 500 Мбит/с и пакет телеканалов, сериалов, фильмов. Оператор предоставляет их в комплексе с мобильной связью.

«Нашей компании важно обеспечивать полный спектр телеком-услуг жителям региона, чтобы они могли использовать все необходимые цифровые сервисы как у себя дома, так и за его пределами. В первую очередь мы увеличиваем зону покрытия проводного интернета в активно развивающихся районах городов. Отдельно выделю Канаш, где в этом году вырос спрос на фиксированную связь. Работы здесь продолжаются: другие здания в квартале улицы Машиностроителей также будут подключены к сети», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Антон Перцев.

В республике универсальный продукт оператора, включающий домашний интернет, телевидение и мобильную связь, действует с 2019 г. За последний год число его пользователей выросло на треть. Уточнить, подключен ли конкретный дом к фиксированной сети, можно самостоятельно на сайте оператора.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.