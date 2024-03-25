Nextbox обновила сайт и запустила бесплатный тариф для управления корпоративными данными

Российская ИТ-компания «Потенциал», разработчик цифровой платформы Nextbox, объявила об обновлении официального сайта программного продукта next-box.ru. Также компанией была анонсирована бесплатная версия программного обеспечения, разработанная для частных пользователей.

Теперь на сайте представлена вся актуальная информация о возможностях Nextbox по локальному хранению файлов и документов компаний, совместной работе с цифровым контентом различных форматов, созданию защищенных рабочих пространств для обмена данными и подключению сторонних сервисов.

Современный дизайн сайта сочетается с улучшенной структурой и навигацией по разделам. Посетители могут наглядно ознакомиться с функционалом платформы, ее техническими возможностями и преимуществами, вариантами развертывания и сценариями использования.

Особый акцент сделан на новой странице с описанием тарифных планов для всех сегментов целевой аудитории продукта. Ключевой анонс – бесплатный тариф, который может использоваться частными лицами или стать демонстрационной версией платформы для организаций. Эта опция позволит самостоятельно изучить все преимущества программного продукта до оформления оплаты.

‎«‎‎Nextbox задуман как решение для обеспечения информационной безопасности хранимых компаниями данных и эффективного управления корпоративным цифровым контентом. Мы сделали нашу платформу максимально доступной, надежной и удобной, вне зависимости от масштабов бизнеса», – отметили в компании.