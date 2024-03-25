CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Nextbox обновила сайт и запустила бесплатный тариф для управления корпоративными данными

Российская ИТ-компания «Потенциал», разработчик цифровой платформы Nextbox, объявила об обновлении официального сайта программного продукта next-box.ru. Также компанией была анонсирована бесплатная версия программного обеспечения, разработанная для частных пользователей.

Теперь на сайте представлена вся актуальная информация о возможностях Nextbox по локальному хранению файлов и документов компаний, совместной работе с цифровым контентом различных форматов, созданию защищенных рабочих пространств для обмена данными и подключению сторонних сервисов.

Современный дизайн сайта сочетается с улучшенной структурой и навигацией по разделам. Посетители могут наглядно ознакомиться с функционалом платформы, ее техническими возможностями и преимуществами, вариантами развертывания и сценариями использования.

Особый акцент сделан на новой странице с описанием тарифных планов для всех сегментов целевой аудитории продукта. Ключевой анонс – бесплатный тариф, который может использоваться частными лицами или стать демонстрационной версией платформы для организаций. Эта опция позволит самостоятельно изучить все преимущества программного продукта до оформления оплаты.

‎«‎‎Nextbox задуман как решение для обеспечения информационной безопасности хранимых компаниями данных и эффективного управления корпоративным цифровым контентом. Мы сделали нашу платформу максимально доступной, надежной и удобной, вне зависимости от масштабов бизнеса», – отметили в компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как управлять задачами всей команды из единого центра

iPhone и Android под ударом. Google и Apple грозит насильственное раздробление

Андрей Варак, CorpSoft24: Серверы и ПО у провайдеров одинаковые, а вот люди разные. SLA — в первую очередь это про людей

Российская наследница криптобиржи Binance закрывается. Она проработала ровно полгода

Как государство сэкономит 100 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре

Microsoft села в лужу. Пользователи возненавидели новейшую «фишку» Windows, которая обошлась в миллиарды долларов

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Как легально записать видеозвонок в основных мессенджерах и сервисах в 2024 году: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
Показать еще