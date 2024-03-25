Nextbox обновила сайт и запустила бесплатный тариф для управления корпоративными данными
Российская ИТ-компания «Потенциал», разработчик цифровой платформы Nextbox, объявила об обновлении официального сайта программного продукта next-box.ru. Также компанией была анонсирована бесплатная версия программного обеспечения, разработанная для частных пользователей.
Теперь на сайте представлена вся актуальная информация о возможностях Nextbox по локальному хранению файлов и документов компаний, совместной работе с цифровым контентом различных форматов, созданию защищенных рабочих пространств для обмена данными и подключению сторонних сервисов.
Современный дизайн сайта сочетается с улучшенной структурой и навигацией по разделам. Посетители могут наглядно ознакомиться с функционалом платформы, ее техническими возможностями и преимуществами, вариантами развертывания и сценариями использования.
Особый акцент сделан на новой странице с описанием тарифных планов для всех сегментов целевой аудитории продукта. Ключевой анонс – бесплатный тариф, который может использоваться частными лицами или стать демонстрационной версией платформы для организаций. Эта опция позволит самостоятельно изучить все преимущества программного продукта до оформления оплаты.
«Nextbox задуман как решение для обеспечения информационной безопасности хранимых компаниями данных и эффективного управления корпоративным цифровым контентом. Мы сделали нашу платформу максимально доступной, надежной и удобной, вне зависимости от масштабов бизнеса», – отметили в компании.