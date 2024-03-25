«Ростелеком» и «Росатом» расширяют сотрудничество в области цифровых проектов в Арктике

ПАО «Ростелеком» и АО «Атомэнергопром» (входит в Госкорпорацию «Росатом») заключили соглашение, направленное на долгосрочное сотрудничество и взаимодействие в области цифрового развития отдаленных и труднодоступных регионов Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Ростелеком».

Партнерство подчеркивает важность развития акватории Северного морского пути, прилегающих к нему территорий и в целом Арктической зоны Российской Федерации. Так, в рамках совместной деятельности компании планируют выполнение проектирования, строительство и последующую эксплуатацию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения надежной связью береговых объектов Северного морского пути, промышленных кластеров, включая вахтовые поселки, а также объекты генерации электроэнергии. В частности, связь необходима для оснащения атомных станций малой мощности (АСММ). Первая подобная станция уже строится в районе поселка Усть-Куйга в Республике Саха (Якутия).

Вместе с этим в периметр сотрудничества АО «Атомэнергопром» и «Ростелекома» входят вопросы предоставления сервисов на базе облачных технологий, услуг размещения оборудования, а также создание и внедрение комплексных информационных цифровых платформ.

«Данное соглашение — важный инструмент для выполнения задач в области цифрового развития отдаленных и труднодоступных регионов. Совместные усилия обеих сторон помогут реализовать проекты в этой области, включая обеспечение связи между поселками Теплый Ключ и Усть-Куйга», — сказал первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

«”Ростелеком”, как крупнейший интегрированный провайдер цифровых решений, укрепляет отраслевые партнерства многие годы. Наращивание сотрудничества с Госкорпорацией “Росатом” — это значимый шаг в развитии технологий для разных отраслей экономики, включая атомную энергетику. Экспертная позиция наших компаний и обширный опыт в области цифровизации станут единым фундаментом, который позволит расширить наше взаимодействие, основанное на принципах экономики доверия», — сказал Алексей Подрябинников, вице-президент, директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома».

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Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (госкорпорация «Росатом») — многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация «Росатом» производит около 20% от общей выработки электроэнергии в России. Госкорпорация «Росатом» с 2018 г. определена инфраструктурным оператором Северного морского пути и отвечает за организацию судоходства на СМП, строительство инфраструктурных объектов, навигационно-гидрографическое обеспечение и систему безопасности мореплавания в тяжелых арктических условиях. Корпорация является куратором двух федеральных проектов «Развитие Северного морского пути» и «Северный морской путь — 2030», участвует в реализации плана развития Северного морского пути до 2035 г., а также инициативы социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г. «Круглогодичный Северный морской путь», утвержденной распоряжением Правительства России.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,5 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. «Ростелеком» является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.