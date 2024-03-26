«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в Йошкар-Оле

Мобильная передача данных стала быстрее для более чем 100 тыс. абонентов «МегаФона» в Йошкар-Оле. Определив места с высокой нагрузкой и растущей активностью в интернете, инженеры оператора модернизировали телеком‑оборудование во всех районах города. В результате емкость сети выросла до 30%, что особенно значимо для туристического центра региона.

С каждым годом Йошкар-Ола привлекает больше гостей. Только в феврале в городе побывало на 12% больше визитеров из других регионов страны, чем за тот же месяц годом ранее, отметили в своем исследовании аналитики оператора. В зоне особого внимания туристов — благоустроенная набережная, памятник Йошкину коту, парк Победы и Царевококшайский Кремль.

Как показывает анализ больших данных (Big Data) оператора, чаще столицу Марий Эл посещают соседи из Кировской, Нижегородской областей, Татарстана и Чувашии, а также из Москвы и Подмосковья. При этом больше времени в интернете проводят немногочисленные путешественники из отдалённых регионов — Камчатского края, Сахалинской и Томской областей. В среднем за время поездки по Йошкар-Оле турист из этих регионов расходует от 2,5 до 7,5 Гбайт на своем смартфоне.

«В этом году Йошкар-Ола отметит круглую дату — 440 лет. Мы заранее готовим инфраструктуру связи к празднованию и увеличению туристического потока. Помимо регулярного запуска новых базовых станций, инженеры улучшают конфигурацию сети, переводя частоты, используемые предыдущими технологиями, в востребованный стандарт LTE. Такие работы помогают увеличить покрытие высокоскоростного интернета, там, где это было необходимо, и снять часть нагрузки с уже существующих объектов связи», — сказал директор «МегаФона» в Марий Эл Алексей Кошкин.

С начала года оператор расширил возможности телеком‑оборудования на более чем 80 объектах во всех районах Йошкар-Олы, а также в поселках, входящих в городской округ. В зоне работы технических специалистов компании оказались жилые кварталы, основные достопримечательности, торговые комплексы, здания предприятий, учебные заведения, парки и скверы.