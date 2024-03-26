МСП получили более 1,7 млрд рублей микрозаймов через сервис на МСП.РФ

Около 1,7 млрд руб. привлекли малые и средние предприятия через специальный сервис по подбору и получению финансирования в 76 государственных микрофинансовых организациях. За полгода работы было подано почти 2,5 тыс. заявок, 800 микрозаймов бизнесу уже выдано. Средняя ставка составила 6,9% годовых, что в два-три раза ниже ставок при банковском кредитовании. Об этом CNews сообщили представители МСП.

«Без малого за полгода 76 государственных микрофинасовых организаций (ГМФО) из 70 регионов выдали представителям малого и среднего бизнеса почти 800 микрозаймов. Их общая сумма составила около 1,7 млрд руб. по средневзвешенной процентной ставке 6,9% годовых. Средняя сумма полученного через сервис микрозайма — 2,2 млн, средний срок — 2,5 года, — сказал генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич. — Благодаря цифровизации процесса упрощено получение микрозаймов, повышена их доступность для МСП. В свою очередь государство, как и бизнес, теперь видит причины отказов в предоставлении микрофинансирования. Это помогает оценивать эффективность и востребованность данной меры господдержки».

Список лидирующих по объему выданных микрозаймов регионов возглавляет Иркутская область с общим объемов выданных через сервис на МСП.РФ микрозаймов свыше 426 млн руб. За ними следуют Республики Башкортостан и Татарстан с показателями 202 и 179 млн руб. соответственно.

В списке лидирующих субъектов России также Астраханская, Ростовская и Саратовская области (объем выданных микрозаймов 161 млн, 74 млн и 70 млн руб. соответственно) и Ставропольский край (63 млн руб.). Замыкают Топ-10 регионов Орловская и Владимирская области (60 млн и 50 млн соответственно) и Республика Крым (40,6 млн руб. выданных микрозаймов).

Напомним, государственные МФО созданы для поддержки предпринимателей, а также самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Их учредителями являются регионы и муниципальные образования. ГМФО предоставляют микрозаймы на сумму до 5 млн руб. на срок до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в рамках 2023 года составляет 5,8%).

Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин и курирует первый заместитель Председателя правительства России Андрей Белоусов.

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Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает также финансовую поддержку через «МСП Банк» и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. При помощи «МСП Лизинг», дочерней компании корпорации МСП, предприниматели получают доступ к лизинговому финансированию.