Новосибирские ученые смогут звонить с севера Антарктиды

ПАО «МТС» завершила строительство телекоммуникационной сети на полярной станции Беллинсгаузен — самой северной российской точке в Антарктиде. Теперь научно-исследовательские и инженерные группы обеспечены мобильной связью и сетью NB-IoT для передачи данных с научно-исследовательского оборудования. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте сообщают: прямо сейчас на станцию Беллинсгаузен направляется метеоролог из Новосибирска. На станции ведут исследования по гидробиологии, геоботанике, зоологии, орнитологии, геодезии и картографии, микробиологии, почвоведению, мерзлотоведению и экологии.

Полученные научные результаты и измерения важно оперативно сообщать на «большую землю». Кроме того, полярникам необходимо быстро связываться между собой и созваниваться с коллегами с других антарктических станций. На Беллинсгаузене ученые трудятся месяцами. Для них важно не терять контакт с близкими и родными. Для этого МТС первой из российских операторов установила телеком-оборудование на территории антарктической станции Беллинсгаузен: специалисты компании развернули базовую станцию 2G. Для реализации проекта использовался спутниковый канал.

Станция Беллинсгаузен расположена на острове Кинг-Джордж (Атлантический океан). Оборудование установили в рамках совместного проекта МТС, 69-й Российской антарктической экспедиции, Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Специалисты учли климатические особенности территории.

«Антарктида — сложный с точки зрения климата и логистики регион, поэтому строительство телекоммуникационной сети здесь — это вызов. Хотя колебания температур вблизи Беллинсгаузена невелики, погода часто бывает неустойчивой и облачной с осадками в виде снега, дождя, мороси. На станции круглый год проходят метеорологические и океанографические наблюдения, исследования, поэтому мобильная связь и сеть NB-IoT упростит взаимодействие при подготовке и проведении научно-инженерных изысканий. Полярникам, которые работают здесь, важно оставаться на связи с коллегами и близкими. МТС уже не первый год совершенствует сеть в Антарктике: мы единственные из отечественных операторов, кто провел связь на станциях Прогресс, Новолазаревская, Восток, Мирный. На Прогрессе мы также развернули сеть NB-IoT», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

МТС с 2020 г. развивает связь в Антарктическом регионе. На данный момент сеть от МТС работает на пяти полярных станциях: Беллинсгаузен, Новолазаревская, Мирный, Восток и Прогресс. На Беллинсгаузене и Прогрессе развернута сеть NB-IoT для передачи данных комплекса устройств Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.