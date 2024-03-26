От скверов до музеев: где в Удмуртии выросла скорость 4G

«МегаФон» расширил территорию уверенного покрытия сети четвертого поколения в городах республиканского значения. Техническая служба оператора провела работы в Воткинске, Глазове, Можге и Сарапуле. Теперь мобильный интернет в смартфонах горожан будет стабильным и скоростным на большей площади населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Дополнительный низкочастотный слой сети, который запустил оператор, обеспечивает расширенный радиус покрытия до 10 км и лучшее проникновение в дома. Благодаря этому мобильный интернет становится доступен в цокольных помещениях и внутри зданий с толстыми стенами или сложными для прохождения сигнала облицовочными материалами.

«С начала года мы уже провели масштабную работу по развитию инфраструктуры в Удмуртии – более чем в 25 локациях запущены новые базовые станции, в 27 населенных пунктах проведена модернизация телеком-объектов, в 37 небольших селах и деревнях появилось новое 4G-покрытие. Жители республики активно используют цифровые возможности – смотрят видеоконтент, осваивают новые сервисы и приложения», — сказал директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Территория уверенного пользования 4G увеличена в Воткинске — в центре города около музея истории и культуры, в районе Центрального сквера и администрации города, для жителей частных домов в районе улицы Тихая, а также в деревне Булгуры, где расположен орехоплодный питомник.

В Сарапуле инженеры оператора провели работы в исторической части города в районе Красной площади, художественно-выставочного комплекса «Дача Башенина». Также было улучшено качество мобильного интернета для студентов и педагогов политехнического института и педагогического колледжа, и посетителей торгового центра XXL.

В Глазове 4G-покрытие сети увеличилось в районе железнодорожного вокзала, улиц Пряженникова-Советская, а также в селе Октябрьский Глазовского района. В Можге – около швейной фабрики, медицинского и педагогического колледжей. Также качество телеком-услуг выросло в Можгинском районе — в деревнях Новый Карамбай, Старый Березняк и Большие Сибы.

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.