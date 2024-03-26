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Самокаты «Яндекс Go» вернулись в Москву после зимы

С 25 марта 2024 г. самокаты «Яндекса» вновь доступны для аренды в Москве. В этом сезоне на карте сервиса появилось три новых района — Митино, Коммунарка и Бутово, а также четыре города Московской областиКрасногорск, Долгопрудный, Химки и Мытищи. Парк компании в Москве и МО в этом сезоне увеличился до 30 тыс. самокатов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Для аренды доступны модели Ninebot Max Plus 2023 и 2024 гг., в них установлены усовершенствованные IoT-трекеры собственной разработки. Они быстрее и точнее определяют местоположение самоката и дают сигнал, если транспорт заехал в «медленную» зону. В запрещенных для катания местах, как например, парк Зарядье, скорость самоката плавно снизится до нуля. Максимальная скорость самокатов в городе — 25 км/ч.

О правилах передвижения сервис напоминает перед первой поездкой — например, подсказывает, что нельзя вставать на один самокат вдвоём. В этом сезоне на самокатах «Яндекса» также появятся номера, сразу с задней и передней стороны — это поможет городским камерам фиксировать нарушения, что повысит безопасность поездок в городе.

Арендовать самокаты можно по тарифу «Поминутный». Стоимость составит 55 руб. за бронь, а тариф — от 7 руб. за минуту в поездке. Базовая страховка уже включена в стоимость. По сниженной цене пользователи также смогут купить пакеты на 60, 100 и 200 минут.

Для тех, кто катается регулярно, сервис также предлагает вступить в «клуб самокатов». Так можно получить дополнительные бонусы — например, бесплатный старт и паузу в течение 15 минут в поездке.

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