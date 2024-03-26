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Сервис «Диспетчер 24» создал экосистему для онлайн-продажи недвижимости

Российский сервис по автоматизации управления недвижимостью «Диспетчер 24» запускает новый проект, ориентированный на застройщиков. Он представляет собой отдельную экосистему внутри мобильного приложения. Витрина проектов поможет застройщикам быстрее продавать квартиры и делать это с меньшими затратами. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Диспетчер 24».

Новый функционал обеспечит реализацию недвижимости в рамках одного сервиса. В мобильном приложении OICO данные о жилых и нежилых объектах увидят больше потенциальных покупателей, бронирование и сделка по квартире пройдет быстрее, операционные расходы девелопера снизятся, а дополнительные продажи и лояльность клиентов вырастут.

Сервис «Диспетчер 24» подходит для любого застройщика и управляющей компании. А более широкое распространение нового решения приведет к улучшению качества проживания любого жителя страны, а также упростит и сделает более комфортным процесс покупки нового жилья. В мобильном приложении жителя теперь можно не только сдавать показания счетчиков, оплачивать квартплату и оставлять заявки, но и выбирать и покупать квартиры, паркинги и другие помещения.

Запустить витрину застройщик сможет за считанные дни. Капитальные инвестиции и годы разработки теперь не потребуются.

Новый модуль уже позволяет автоматизировать более 10 шагов по продаже недвижимости — от размещения объектов на витрине застройщика и таргетированной рассылки пуш-уведомлений целевой аудитории, до онлайн бронирования и автоматической подготовки договора. Разработчик планирует дальнейшее развитие модуля и в ближайшее время будут реализованы компоненты по выпуску электронной подписи, получения ипотеки и оплаты квартиры онлайн. По предварительным оценкам это позволит девелоперам сократить стоимость привлечения покупателей квартир минимум на 30%.

«Диспетчер 24», запущенный 2012 г., реализовал сервис для застройщиков по автоматизации приемки квартир в 2023 г., а в марте 2024 г. реализовал витрины проектов. Этот модуль стал завершающим шагом к созданию полноценной экосистемы, которая объединяет весь жизненный цикл покупателя квартир: от выбора и покупки, передаче ключей дольщику и комфортному проживанию до повторного выбора нового объекта недвижимости.

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