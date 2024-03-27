Челябинские абитуриенты предпочитают вузы региона столичным

Абитуриенты Южного Урала и их родители в этом году все чаще интересуются региональными вузами – трафик на топ-3 челябинских вузов вырос почти на 5% за год. Наибольшей популярностью пользуется Южно-Уральский медицинский государственный университет, подсчитали аналитики «МегаФона».

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы региональных высших учебных заведений и топ-30 из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 г. наибольший дата-трафик из Челябинской области пришелся на следующие интернет-ресурсы: Южно-Уральский медицинский государственный университет (43% от общего объема данных); Челябинский государственный университет (14%); Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (9%). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В десятку вузов, которыми активно интересуются южноуральцы, также вошли Уральский федеральный университет (УрФУ) из Свердловской области, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Высшая школа экономики (ВШЭ).

Как показывают цифры 2023 г., внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из региона начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных. В 2023 г. поступающие челябинцы также проявляли максимальный интерес к ЮУГМУ, среди нерегиональных вузов лидировал МФТИ, который в этом году отдал первенство УрФУ.

«Школьники и будущие выпускники активно пользуются возможностями интернета для подготовки к поступлению, проходят обучающие программы и интересуются подготовительными курсами. За год объем мобильного трафика, который требуется одному учащемуся в округе, увеличивается примерно на 20%. Чтобы необходимые онлайн-сервисы всегда были доступны, мы системно развиваем инфраструктуру связи в регионе. Только с начала этого года наши специалисты модернизировали около 150 объектов более чем в 30 населенных пунктах», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Челябинской области Виталий Сироткин.

Исследовав дата-трафик сайтов вузов Южного Урала с начала 2024 г., аналитики оператора отметили, что около 25% всего объема данных прокачали жители других регионов. Наибольшую активность проявляют абитуриенты из Москвы, Петербурга, Свердловской и Курганской областей, а также из Башкирии. Наиболее популярные учебные заведения – ЮУГМУ, ЧелГУ и ЮУрГГПУ.

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