CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Делобанк запустил овердрафт-онлайн для бизнеса

Делобанк расширил линейку продуктов для предпринимателей и представляет овердрафт-онлайн – легкий кредитный продукт для малого и среднего бизнеса. Овердрафт поможет закрывать кассовые разрывы и проводить срочные платежи партнерам, когда на счете недостаточно денег.

Овердрафт подходит для действующего бизнеса с чистыми оборотами от 500 тыс. руб. в месяц. В частности, продукт можно оформить под обороты эквайринга. Лимит рассчитывается индивидуально, максимальная сумма составляет до 1 млн руб. Комиссия за подключение отсутствует, благодаря чему можно в среднем сэкономить до 30 тыс. руб. Проценты по овердрафту начисляются только в те дни, когда используются деньги, и составляют 0,2% в день.

Овердрафт подключается онлайн в интернет-банке. Для этого нужно подписать заявление-анкету и заявление-оферту. Проверка займет не более 5 минут, после чего откроется доступ к лимиту. Подтвержденный лимит действует 2 года. Брать деньги можно неограниченное количество раз, а возвращать – в течение месяца после каждого овердрафта. Задолженность погашается автоматически после каждого поступления денег на счет, благодаря чему можно не думать о графике платежей и не допустить просрочек.

«Наши клиенты пользуются овердрафтом, чтобы рассчитаться с поставщиками или арендодателями, если на расчетном счете не оказывается нужной суммы. Предприниматели говорят, что это позволяет им чувствовать себя более уверенно в меняющихся рыночных условиях, выполнять обязательства перед партнёрами и сохранять деловую репутацию», – отметила Ирина Кузьмина, директор Делобанка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Впервые выпущен браузер Chrome для Windows под процессоры ARM

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Samsung вводит новые санкции против россиян. Samsung Pay внезапно прекратила поддержку карт «Мир»

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Операторов связи пустят в многоквартирные дома, но заставят компенсировать возможный ущерб

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще