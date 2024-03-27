«МегаФон» ускорил интернет в Соколе и Кадникове

Связисты модернизировали телеком-объекты в двух городах Вологодской области - Кадникове и Соколе. Новое оборудование работает в стандарте 4G, обеспечивая около 40 тыс. жителей стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кадников — небольшой город с населением менее 5 тыс. человек — находится в Сокольском районе области и ведет свою историю с XV века. Модернизация существующей инфраструктуры позволила значительно улучшить параметры передачи данных в гаджетах кадниковцев. Через город проходит федеральная автомагистраль М-8 «Холмогоры» (Москва — Архангельск), поэтому повышение качества связи и скорости интернета почувствовали не только жители близлежащих домов, но и проезжающие по трассе автолюбители. При проектировании новой базовой станции инженеры компании учитывали особенности ландшафта и застройки, и установили антенно‑мачтовые сооружения так, чтобы охватить максимальную территорию.

Для обеспечения емкости сети и увеличения скорости интернета в третьем по значимости городе области - Соколе инженеры запустили дополнительный слой LTE на построенных базовых станциях. Высокие частоты обеспечивают доступ не только к голосовым вызовам и скоростной передаче данных, а также к современным телеком-технологиям. Например, звонки в VoLTE создают условия для мгновенного соединения и кристально чистого звука, а также позволяют одновременно говорить по телефону и серфить в интернете.

«Стабильная сотовая связь и быстрый интернет уже давно стали нормой для жителей крупных городов наряду, с транспортной доступностью, питьевой водой, теплом в домах. Поэтому обеспечение мобильной связью четвертого поколения жителей Вологодской области независимо от их места проживания, будь то малый населенный пункт или районный центр, — это важная задача, которую мы планомерно решаем. «МегаФон» не только подключает населенные пункты к своей сети, но и осуществляет постоянную техническую поддержку, чтобы жители могли с комфортом пользоваться всеми возможностями цифровых технологий даже при высокой нагрузке на сеть», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологде.

Еще в трех локациях Сокольского района инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, увеличив скорость мобильного интернета примерно на треть — максимальная скорость передачи данных теперь может достигать 30 Мбит/с. Речь идет о деревнях Боярское, Чекшино и Архангельское.