«Рег.ру» запустил сервис для безопасного доступа к корпоративной инфраструктуре

«Рег.ру» пополнил портфель продуктов «Рег.облако» решением на базе виртуальной частной сети. Оно призвано обезопасить удаленную работу с бизнес-системами корпоративных клиентов и предоставить постоянный доступ к критически важным сервисам, где бы пользователи не находились. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Продукт применяется в настройке безопасной удаленной работы. Один из недостатков дистанционной работы — высокий риск утечки данных: персональных и имеющих отношение к коммерческой тайне. Потенциальной угрозой для корпоративных систем становится подключение к инфраструктуре через незащищенные общедоступные Wi-Fi сети. Сервис «Рег.ру» шифрует трафик и тем самым обеспечивает конфиденциальность данных.

Сотрудники, работающие в зарубежных филиалах или находящиеся в командировке, смогут с помощью решения получить доступ к отечественным государственным сервисам и приложениям российских банков. При этом запрещенные сайты в сервисе блокируются — для просмотра нелегального контента и обхода блокировок продукт не может быть использован.

Приложение «Рег.ру» работает со всеми распространенными операционными системами, не требует специальных знаний и навыков в области программирования и администрирования, обеспечивает высокую скорость передачи данных.

«Рег.ру использует собственный опыт выстраивания эффективной удаленной работы команд. Самые доступные и безопасные решения, которые рынок может предложить, мы дорабатываем и предлагаем своим клиентам», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

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«Рег.ру» – российский хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имен. Входит в группу «Рунити», объединяющую также RU-CENTER, SpaceWeb и ряд других компаний. Включен в реестр хостинг-провайдеров Роскомнадзора. Работает с 2006 г., с 2012 г. является аккредитованным ICANN регистратором. Сегодня компания представляет собой цифровую экосистему, которая позволяет в одном месте найти все необходимые сервисы для запуска, развития и защиты интернет-проектов. Оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, SSL, почты, создания и продвижения сайтов, VPS, облака, аренды физических серверов и др. Офисы расположены в 30 городах РФ и СНГ, штаб-квартира находится в Москве. Клиентская база составляет более 3,7 млн пользователей.