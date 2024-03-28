Тульский цифровой гид МТС с самоваром и пряниками до древних пещер доведет

ПАО «МТС» запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Тульской области. Помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Travel и расскажет гостям, что обязательно стоит посмотреть, где остановиться, как спланировать досуг и какие местные блюда стоит попробовать. Туристы, въезжающие в регион на любом виде транспорта, получат приветственное SMS-сообщение от МТС Travel. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В путеводитель вошли популярные локации Тульской области – усадьба Ясная Поляна, где родился, жил и создал романы «Война и мир» и «Анна Каренина» Лев Толстой; старейшее сооружение в городе Тульский кремль XVI века; музей-заповедник «Поленово» известного художника Василия Поленова и другие достопримечательности.

Также цифровой гид МТС Travel приглашает приезжих в необычные места: в творческий кластер «Октава», который вошел в топ самых туристически привлекательных локаций России, и в арт-квартал «Искра» рядом с кремлем. Любители приключений смогут побывать на «марсианских» Романцевских горах, порыбачить и покататься на сапбордах, отправиться в Гремячевские карстовые пещеры в Новомосковском районе и прикоснуться к культовым камням древних цивилизаций – мегалитам - в Ведьмином урочище.

МТС Travel по советам самих туляков составил сувенирную карту региона: из Тулы жители предлагают везти самовары, печатные пряники, филимоновскую игрушку, белевскую пастилу и зефир, а также популярные тульский чайный сбор «Куликово поле».

Впечатления от визита в Тульскую область будут не полными, если не попробовать местные блюда. Этому в цифровом гиде МТС Travel посвящен отдельный раздел, где туляки советуют туристам угоститься анковским пирогом, который готовили в семье Льва и Софьи Толстых, пирожками и пельменями с крапивой – за ними лучше всего ехать в Крапивну на тематический фестиваль, который традиционно проходит в июне.

«Тульская область очень многогранна, сюда легко добраться и поэтому регион всегда остается в топе самых туристически привлекательных мест России. Цифровой гид МТС учел самые разные интересы, предложив экскурсии и фестивали для любителей истории, локации для желающих познакомиться с современным искусством или почувствовать себя исследователями доисторических времен. С путеводителем можно разработать авторский маршрут, выбрать и забронировать отель и познакомиться с местной гастрономической культурой», — сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Тульской области, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.

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МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС) создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входит одноименная витрина отелей, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, а также портал «Тонкости туризма».

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.