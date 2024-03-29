МТС обеспечила высокоскоростной интернет в ареале обитания дальневосточного леопарда

ПАО «МТС» обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом таежное село Монакино в Уссурийском городском округе. Благодаря установке нового телеком-оборудования доступ к цифровым сервисам получили около 100 местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь жители и гости небольшого таежного села могут смогут на высокой скорости пользоваться повседневными цифровыми сервисами. Скорости мобильного интернета МТС достаточно для того, чтобы слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы онлайн, общаться через мессенджеры и по видеосвязи с родными, узнавать последние новости через интернет и пользоваться сервисами госуслуг.

Таежное село Монакино находится в 20 км от границы с Китаем, у границ охранной зоны национального парка «Земля леопарда». Лес, который окружает дорогу в районе Монакино, является ареалом обитания самой редкой крупной кошки планеты - дальневосточного леопарда. На территории «Земли леопарда»

расположена крупнейшая в России сеть фотомониторинга. За благополучием диких животных наблюдают 500 фотоловушек, равномерно распределенных по всей территории нацпарка. Высокоскоростной мобильный интернет и доступ к современным цифровым сервисам помогут ученым в работе над сохранением краснокнижной кошки и других редких животных.

«Важность доступа к цифровым сервисам в настоящее время сложно переоценить, и МТС четко понимает, что эта потребность у жителей малых населенных пунктов зачастую даже выше, чем у горожан. Устранение цифрового неравенства в Монакино – это один из этапов крупного проекта по обеспечению мобильным интернетом и экосистемными сервисами более 30 сел и поселков края. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем активно развивать сеть по всему Приморскому краю», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.