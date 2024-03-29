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МТС первой среди операторов связи стала закупать SIM-карты с отечественной ОС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, первой среди операторов связи приступила к закупкам SIM-карт производства АО «НоваКард» с отечественной операционной системой SIMART MI, что повышает защищенность от «закладок», злонамеренного кода и других уязвимостей. Операционная система, в тестировании которой принимала участие МТС, поддерживает международные и отечественные алгоритмы аутентификации абонентов в сетях мобильной связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Нижегородская компания «НоваКард», производитель смарт-карт в России и СНГ, является основным поставщиком SIM-карт для МТС.

Операционная система SIMART MI для SIM-карт — полностью российская разработка, выполненная на территории страны отечественными специалистами, что подтверждается включением операционной системы в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Сегодня МТС воспринимается не только как телеком-оператор, но в первую очередь как ИТ-компания с сильными компетенциями в разработке цифровых продуктов и программного обеспечения. Особенно в тех направлениях, где необходимо заместить зарубежные решения, обеспечивающие информационную безопасность нашей инфраструктуры и клиентов. Использование отечественной ОС в SIM-картах – один из первых шагов в импортозамещении критически важных компонентов сети. В сотрудничестве с НоваКард мы принимали активное участие в тестировании образцов SIM-карт с новым ПО», — сказал коммерческий директор массового рынка МТС Юрий Нефедов.

«Впервые усилиями НоваКард при поддержке и заинтересованности в таком продукте со стороны МТС была разработана операционная система для SIM-карт, на основе которой был подготовлен и квалифицирован электрический профиль SIM-карты ведущего мобильного оператора страны. Карты прошли тщательную проверку специалистами обеих компаний и уже успешно используются абонентами», — сказал директор по продажам АО «НоваКард» Андрей Крупнов.

МТС и «НоваКард» также используют собственное отечественное ПО для подготовки данных и генерации ключевого материала для SIM-карт. Система подготовки данных «НоваКард. Персонализация» наряду с операционной системой SIMART MI включена в реестр отечественного программного обеспечения.

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