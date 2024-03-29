SpaceWeb отмечает рост перехода веб-разработчиков на Ubuntu

Администраторы и разработчики сайтов стали чаще использовать Ubuntu 22 для работы с виртуальными серверами. Спрос на операционную систему вырос почти в пять раз. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

Хостинг-провайдер SpaceWeb оценил востребованность софта и систем среди своей клиентской базы. Так лидером по росту за год стала Ubuntu 22, спрос на эту операционную систему среди веб-разработчиков увеличился на 348%. Остальные ОС также показали положительную динамику: Debian 11 на 306%, а CentOS 8 Stream на 209%.

При этом по общему числу виртуальных машин на Ubuntu самой популярной стала Ubuntu 22 – ей отдали предпочтение более 26% пользователей. Вышедшая в 2022 году эта операционная система стремительно набрала популярность и завоевала лидерство. При этом Ubuntu 20 также не сдает позиций, и на ней все еще крутится большое количество веб-проектов – эту версию выбрали 14% разработчиков. Антилидером рейтинга стала Ubuntu 18, интерес к этой версии ОС уменьшился на 18%.

Примечательно, что пара десятков веб-проектов до сих пор размещена на версии Ubuntu 14, поддержка которой завершилась еще в 2019 г., а также на Debian 9, которая поддерживалась до середины 2020 г.

«Мы добавили несколько различных операционных систем с открытым исходным кодом в наши решения на VPS. Веб-разработчики могут выбрать подходящую для себя и за пару кликов настроить сервер. В апреле этого года мы ожидаем выход Ubuntu 24 – и нам интересно, как оценят новую версию наши пользователи», – сказал Алексей Шашкин, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Серверные операционные системы обеспечивают стабильность работы веб-проектов, сайтов и мобильных приложений. ОС определяет общую функциональность сервера, влияет на его производительность и безопасность. При настройке VPS и VDS можно выбрать одну из представленных систем, подходящих под решение самых разных задач.

SpaceWeb поддерживают более 12 различных актуальных операционных систем для виртуальных серверов VPS и VDS. Среди других предустановленных ОС пользователям в том числе доступны версии Debian 10,12 и CentOS 7,9, а также AlmaLinux 8,9 и Rocky Linux 8,9.

***

SpaceWeb – российский хостинг-провайдер, работает на территории России с 2001 г. Оказывает услуги хостинга, регистрации доменов, облачных сервисов, VPS/VDS и аренды серверов, SSL, конструкторов сайтов и др. Компания придерживается политики доступных цен, оказывает круглосуточную поддержку и предоставляет бесплатный тестовый период. Хостинг обладает высоким uptime 99,98%, оснащен NVMe-дисками, DDoS-защитой, ModSecurity и ежедневным резервным копированием. Серверы размещаются в надежных дата-центрах уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге.