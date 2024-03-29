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В России появилась онлайн-игра про историю стрит-фуда

Городская служба доставки еды «Кухня на районе» совместно с образовательным проектом «Синхронизация» запустили онлайн-игру про историю стрит-фуда. Об этом CNews сообщили представители службы «Кухня на районе».

В ходе игры пользователь погружается в три исторических эпохи — Древний Рим, Средневековую Францию и Российскую Империю. Игроку предстоит помогать главному герою, шеф-повару, искать ингредиенты для знаменитых и по сей день рецептов. Откуда взялся бейгл с лососем и творожным сыром? Как раньше подавали вино на императорский стол? Какое блюдо стало вдохновением для привычных сегодня колбасок с картофельным пюре? Где зародилась традиция отпаиваться бульоном на утро после позднего застолья?

После прохождения игры пользователь найдет ответы на эти и другие вопросы, а еще — сможет выиграть призы. Среди них бонусы на заказы в приложении «Кухни на районе», а также лоты покрупнее — iPhone 15 Pro Max, iPad и другие.

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«Кухня на районе» — городская служба доставки еды с собственным производством. В приложении есть большое меню и заботливая поддержка, а на доставку уходит в среднем полчаса. В Москве уже 55 кухонь, и постоянно открываются новые. В 2023 г. сервис запустился еще в девяти городах России, где представлен благодаря сотрудничеству с «Самокатом».

«Синхронизация» — онлайн-лекторий с огненным обучением. Подписка «Синхронизации» — это более тысячи часов образовательного контента по самым разным направлениям: от искусства, кино и литературы до психологии и нейробиологии.

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