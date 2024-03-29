Жителей Подмосковья и ТиНАО подключили к гигабитным интернет-скоростям

Инженеры «МегаФона» расширили емкость сети на юго-востоке Подмосковья и в Новой Москве за счет строительства новых оптоволоконных линий и оборудования на базовых станциях. Это позволило увеличить пропускную способность сети в регионе до 10 Гбит/с и стабилизировать качество связи даже в часы самой высокой нагрузки на сеть. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала 2024 г. технические специалисты построили пять новых оптоволоконных линий общей протяженностью 50 километров и установили маршрутизаторы, которые умеют оптимально распределять трафик между находящимися поблизости базовыми станциями. Благодаря этому на территории городских округов Шатура, Ступино, Раменский, а также в ТиНАО максимальная скорость мобильного интернета на устройствах абонентов увеличилась до 585 Мбит/с.

«Мы заметили кратный рост нагрузки на сеть в этих округах из-за постоянно увеличивающегося количества жителей, поэтому решили заранее избавить абонентов от возможных просадок скорости передачи данных в часы-пик. Сегодня здесь проживают более 1,2 млн человек, а с наступлением дачного сезона их число вырастет в разы. К лету мы планируем провести аналогичную работу и в других частях Подмосковья, чтобы абоненты во время отдыха всегда оставались на связи с близкими и могли наслаждаться цифровыми сервисами в самом высоком качестве», — сказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Специалисты оператора продолжают модернизировать оборудование и внедрять все новые технические решения в Подмосковье. Так, в марте 2024 г. «МегаФон» повысил емкость сети в 24 деревнях и селах и впервые вывел в интернет 10 населенных пунктов области.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.